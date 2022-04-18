SEDDK'dan motosikletlere sigorta zorunluluğu

18 Nisan 2022 Pazartesi, 12:18

Motorlu bisikletlere Sigorta zorunluluğu geliyor. 50 CC altı motorlar, bilinen bir başka adıyla da motorlu bisikletler, hem motorlu taşıtlar vergisinden muaf tutuluyor, daha da önemlisi zorunlu Trafik sigortası kapsamına da girmiyor. Bir başka anlatımla 50 CC altı motosikletlere trafik sigortası yapılmıyor.

Hurriyet.com'un haberine göre, 50 CC altı motosikletlerin trafikte sayısı arttıkça kazalar da artıyor. Trafikteki diğer araçların trafik sigortası olduğundan olası bir kazada bu motosikletlere ve sürücüsüne vereceği zararlar sigorta kapsamında karşılanıyor. Ancak 50 CC altı motorlu bisikletler trafik sigortasının kapsamına girmediğinden diğer araçlara verecekleri maddi zararlar ya da üçüncü kişilere verecekleri bedeni zararlar sigortadan karşılanamıyor. Bu nedenle de olası kazalardan Motosiklet sürücüsü sorumlu oluyor, maddi ve bedeni zararları ödemek durumunda kalıyor. Bu konuda da birçok mağduriyet yaşanıyor ve kazalarda zarar görenler motosiklet sürücüsünden zararı alabilmek için hukuk yoluna başvuruyor. Hasar rakamları ciddi boyutlara ulaştığında da motosiklet sürücüleri bu hasarları karşılamakta zorluk çekiyor.

50 CC ALTI MOTOSİKLETLER DE ZORUNLU TRAFİK SİGORTASI

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (SEDDK), 50 CC altı motosikletlerin de zorunlu trafik sigortası kapsamına alınması için başlattığı çalışmada sona gelindi. Bu kapsamda sayıları 800 bini bulan 50 CC altı motosikletler de zorunlu olarak trafik sigortasını yaptıracak. Böylece olası bir kazada başkalarına verecekleri hem maddi hem de bedeni zararlar trafik sigortasından karşılanacak.