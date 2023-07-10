BETAM açıkladı: İşgücü azaldı işsizlik düştü

Yayınlanma: 10.07.2023 - 16:06

Güncelleme: 10.07.2023 - 16:06

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi, Betam, Prof. Dr. Seyfettin Gürsel, Araştırma Görevlileri Betül Akbulut ve Aylin Biberci tarafından hazırlanan "Azalan işgücü işsizliği düşürdü" başlıklı İşgücü Piyasası Görünümü Temmuz 2023 notunu yayımladı.

Buna göre, istihdamda 63 binlik artış ile işsiz sayısında 193 binlik azalış işgücünü 130 bin azalttı, genel işsizlik oranı Nisan’dan Mayıs’a 0,5 puan azalarak yüzde 9,5 oldu. Mevsim etkilerinden arındırılmış kadın işsizlik oranı Nisan’dan Mayıs’a istihdamda görülen 64 binlik artış ve işsiz sayısında görülen 123 binlik azalışın sonucu 1,0 puanlık azalışla yüzde 13’e geriledi.

Erkek işsizlik oranı ise mayısta istihdamda bin, işsizlikte 71 bin kişilik azalış sonucu 0,3 yüzde puanlık azalışla yüzde 7,7’ye gerilemiştir. Kadın işgücü seviyesi 58 bin azalırken erkek işgücü seviyesi 72 bin azalmıştır. Bu gelişmeler sonucunda işsizlik oranlarındaki toplumsal cinsiyet farkı mayıs ayında da azalarak 6,0 puandan 5,3 puana indi.

KADIN İSTİHDAMINDA ARTIŞ

Mevsim etkilerinden arındırılmış kadın ve erkek işsizlik oranları verilmektedir. Nisandan Mayısa kadınlarda istihdam seviyesi 64 bin artarken, işsiz sayısı 123 bin azaldı. Neticede işgücü 58 bin azaldı. Kadın işsizlik oranı da nisandan mayısa 1,0 yüzde puanlık azalışla yüzde 13,0 seviyesine düştü.

Nisanda kadın istihdamı 361 bin artmış, kadın işsizlik oranı da yüzde 13,9’dan 14,0’a yükselmişti. Erkek istihdamı ise mayısta bin azalırken işsiz sayısı 71 bin azalmış ve erkek işsizlik oranı yüzde 7,7 olarak gerçekleşti. Erkek istihdamında nisanda 165 binlik artış gözlenirken, işsizlik oranı da 0,1 yüzde puanlık azalışla yüzde 8 oldu.

Kadın istihdam oranı, istihdamdaki 64 binlik artış sonucu 0,2 yüzde puanlık artışla yüzde 31,4’ye yükselirken, erkek istihdam oranı ise yüzde 66 olarak gerçekleşti.