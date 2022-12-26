BETAM raporu: Kasımda kiraların artış hızı yükseldi

26 Aralık 2022 Pazartesi, 15:57

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) "Kiralık Konut Piyasası Görünümü: Aralık 2022" notunu yayımladı.

Buna göre, Türkiye genelinde ortalama kiralık konut ilan metrekare fiyatındaki yıllık artış oranı kasımda yüzde 168 olurken geçen yılın aynı döneminde 25 TL olan Türkiye geneli güncel ortalama metrekare kira fiyatı 67 TL’ye yükseldi.

Öte yandan, yıllık kira artış oranı İstanbul’da yüzde 147,7, Ankara’da yüzde 150, İzmir’de ise yüzde 160 oldu.

Ortalama kiralık konut ilan metrekare fiyatları İstanbul’da 94,1 TL, Ankara’da 45 TL, İzmir’de ise 65 TL olarak belirlendi. Enflasyondan arındırılmış (reel) kira fiyatları da hem ülke genelinde hem de üç büyükşehirde arttı.

TALEPTE BÜYÜK DÜŞÜŞ

Kiralık konut talep göstergesi ekime kıyasla yüzde 19,6 azaldı. Buna karışlık kiralık konut talebi geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 10,2 yükseldi.

Kiralık konut piyasasında bir canlılık göstergesi olarak kullanılan ‘kiralanan konut sayısının kiralık ilan sayısına oranı’ ülke genelinde ve üç büyük ilde azaldı.

Kiralık konut piyasasındaki bir diğer canlılık göstergesi olan ve kiralık ilanların ne kadar süre yayında kaldığını ölçen kapatılan kiralık ilan yaşı ülke genelinde ve üç büyükşehirde arttı.

Kiralık konut piyasasındaki canlılığı ölçen tüm göstergeler geçen aya kıyasla durgunluk emareleri gösterdi.

ARTIŞ ORANI ANKARA’DA DÜŞTÜ

Kiralık ilan metrekare fiyatlarındaki yıllık artış oranları İstanbul’da ve İzmir’de yükselirken, Ankara’da düştü. Yıllık kira fiyatı artış oranı ekimden kasıma İstanbul’da yüzde 145,6’dan yüzde 147,7’ye, İzmir’de ise yüzde 158,6’dan yüzde 160’a yükseldi.

Öte yandan, yıllık kira fiyatı artış oranı ekimden kasıma Ankara’da yüzde 168,4’ten yüzde 150’ye düştü.

KİRALIK İLANLARA İLGİ AZALDI

Kiralanan konut sayısının kiralık ilan sayısına oranı eylül ve ekimde olduğu gibi kasımda da düştü. Bu gösterge ekimden kasıma 2,9 puan azalarak yüzde 18,3 oldu.

Kiralanan konut sayısının toplam kiralık ilan sayısına oranındaki aylık değişimlerin detayları hem kiralık konut sayısının hem de kiralanan konut sayısının azaldığını gösterdi.

Önceki aya kıyasla, kiralık ilan sayısı 228 bin 351’den 215 bin 260’a gerileyerek yüzde 5,7’lik düşüş gösterirken, kiralanan konut sayısı da 48 bin 394’ten 39 bin 338’e gerileyerek yüzde 18,7’lik düşüş kaydetti.