Betam açıkladı: Satılık konut fiyatları bir yılda yaklaşık yüzde 200 arttı

18 Ekim 2022 Salı, 14:10

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) 2022 Eylül’e ilişkin Satılık Konut Piyasası Görünümü raporunu yayımladı.

Rapora göre, satılık konut fiyatlarındaki yıllık artış oranı uzun bir aradan sonra ülke genelinde düşmeye başladı.

Ağustos ayında bir önceki aya kıyasla 1,9 puan yükselen yıllık fiyat artış oranının, eylül ayında 1,9 puan düştüğü belirtildi.

Buna göre, ülke genelinde ortalama satılık konut ilan metrekare cari fiyatları, 2022 Eylül’de yıllık bazda yüzde 196,8 artarak 13 bin 766 TL oldu.

Böylece, ağustosta yıllık bazda yüzde 198,7 artan satılık konut fiyatları, eylülde ise yüzde 196,8'e geriledi.

ORTALAMA METREKARE FİYATI 14 BİN TL’YE DAYANDI

Geçen yılın aynı ayında 4 bin 638 TL olan Türkiye geneli ortalama satılık konut ilan metrekare fiyatı ise 13 bin 766 TL’ye yükseldi.

Satılık konut ilan metrekare cari fiyatları aynı dönemde İzmir'de yüzde 183,1 artarken, Ankara'da yüzde 205,6 ve İstanbul'da ise yüzde 229,4 oranında yükseldi.

Ortalama satılık konut metrekare fiyatları İstanbul’da 20 bin 588 TL, Ankara’da 9 bin 307 TL ve İzmir’de 15 bin 455 TL oldu.

"İLK KEZ AZALMASI DİKKAT ÇEKİCİ"

Ülke genelindeki yıllık fiyat artış oranının geçen aya kıyasla 1,9 puan azaldığı belirtildi ve “Bu oranın 2021 Temmuz ayından sonra ilk kez azalması dikkat çekicidir” denildi.

Eylülde İstanbul’daki fiyat artış oranının ise geçen aya kıyasla 9,4 puan azaldığının belirtildiği raporda, “Bu azalışın raporlarımızda incelediğimiz dönemdeki (2017 Eylül’den sonra) en yüksek düşüş olması dikkat çekici” ifadelerine yer verildi.