Beyaz eşya satışları martta arttı

Türk Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) verilerine göre, mart ayında iç pazarda beyaz eşya satışları yıllık yüzde 24 arttı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.04.2024 - 11:33
Beyaz eşya satışları martta arttı
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Türk Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) verilerine göre, mart ayında geçen yılın mart ayına kıyasla iç satışlarda yüzde 24 oranında artış kaydedildi.

Üretim 3 milyon adet ile geçen yılın mart ayına kıyasla yüzde 2 oranında azalırken, ihracattaki düşüş trendi bu ay yüzde 11 seviyesinde devam etti.

2024 yılının ilk üç ayında yurt içi satışlar geçtiğimiz yıla göre yüzde 28 arttı. Beyaz eşya sektöründeki ihracat düşüşü ise devam ederken, bu dönemde de yüzde 5 oranında gerileme gösterdi. 2024 yılı ilk çeyreğinde altı ana üründe ihracat ve iç satışlardan oluşan toplam satışlar yaklaşık 8,3 milyon adet olarak gerçekleşti ve geçen yıla göre yüzde 5 oranında artış gösterdi. Buna paralel olarak üretim miktarı da bir önceki yıla göre yüzde 1 artarak benzer seyretti.

Altı ana üründe ihracat ve iç satışlardan oluşan toplam satışların yaklaşık 8,3 milyon adet olarak gerçekleşerek geçen yıla göre yüzde 5 oranında artış gösterdiğini kaydeden TÜRKBESD Başkanı Gökhan Sığın "Sektörümüzün rekabetçiliğini koruması için en kritik konulardan biri maliyet baskısı. Özellikle maliyeti doğrudan etkileyen Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) türü uygulamalarda gerçekleştirilen yüksek artışlar bu dönemde sektörümüzü olumsuz etkiliyor. GEKAP tutarlarının 2020’den bu yana 10 katına çıkmış olması sektörümüzde birim maliyetleri artırdığı gibi ihracat rekabetçiliğine de olumsuz yansıyor” ifadelerini kullandı.


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