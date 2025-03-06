Beyaz Saray'da kripto para zirvesi: Gözler Trump'ın Bitcoin rezervi açıklamasında!

Yayınlanma: 06.03.2025 - 12:04

Güncelleme: 06.03.2025 - 12:04

Beyaz Saray yarın sektörden birçok önemli ismin katılacağı Kripto Para Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak. Zirvede ABD Başkanı Donald Trump’ın, ülkesinin Bitcoin rezerv stratejisini açıklaması bekleniyor.

Kripto para piyasasında ABD kaynaklı gelişmelerle hareketlilik devam ederken, yarın Beyaz Saray'da yapılacak Kripto Para Zirvesi, sektördeki dikkatleri üzerine toplayacak. ABD Başkanı Donald Trump’ın zirve sırasında vereceği mesajlar büyük bir merakla izlenecek.

Trump’ın etkisi kripto para piyasasında güçlü bir şekilde hissediliyor.

KRİPTO PİYASASINDA HAREKETLİLİK GÖZLEMLENDİ

Başkan Trump, göreve başladığı günden itibaren kripto para birimlerine yönelik olumlu açıklamalar yaptı ve bu süreçte piyasalarda büyük bir hareketlilik gözlemlendi.

Beyaz Saray'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan Kripto Para Zirvesi, geçtiğimiz hafta duyuruldu. Kripto para yatırımcıları bu zirveye odaklanmış durumda.

Zirveye, kripto para dünyasının önde gelen isimleri, üst düzey yöneticiler, yatırımcılar ve Dijital Varlık Piyasaları Çalışma Grubu üyeleri katılacak. Zirve, Beyaz Saray Yapay Zeka ve Kripto Çarı David Sacks’ın başkanlığında düzenlenecek ve Trump da burada açıklamalarda bulunacak.

Kripto para dünyası, Trump’ın ABD’nin stratejik rezervlerine 5 kripto para ekleyeceğini duyurmasının ardından, Başkan’ın vereceği mesajlara büyük bir ilgiyle odaklanmış durumda. Trump’ın, ABD’nin Bitcoin rezerv stratejisini duyurması bekleniyor.

Trump’ın açıklamalarının, piyasalar üzerinde önemli etkiler yaratması ve hareketliliği artırması öngörülüyor.

KRİPTO PARA PİYASASINDA TRUMP ETKİSİ

Kripto para piyasası, son dönemde Trump’ın etkisiyle büyük fiyat dalgalanmaları yaşadı. Başkan Trump’ın göreve gelmesinin ardından Bitcoin, fiyat rekoru kırarak ocak ayında 109 bin dolara kadar yükseldi. Ancak geçtiğimiz hafta Bitcoin fiyatı 78 bin dolara kadar geriledi.

Bu düşüşün ardından Trump’ın ABD’nin stratejik rezervlerine Bitcoin, Ethereum, Ripple, Solana ve Cardano gibi 5 kripto para ekleyeceğini açıklamasıyla piyasa hızla yükseldi ve Bitcoin yeniden 95 bin dolara yaklaştı. Diğer altcoinlerde ise yüzde 30’a varan artışlar gözlendi.

Ancak Trump’ın Kanada, Meksika ve Çin’e uygulayacağı tarifelere ilişkin açıklamaları, kripto para projelerinde yeniden düşüşe yol açtı. Bitcoin, hafta başında 81 bin dolar seviyelerine gerilerken, tekrar yükselişe geçerek 90 bin doların üzerine çıktı.

EYALETLER BITCOIN’İ REZERVLERİNE DAHİL ETMEYİ TARTIŞIYOR

ABD’de Trump’ın "kripto dostu" ekonomi politikaları, sektördeki birçok alanda etkisini gösteriyor. Önceki dönemde, Demokrat Parti yönetiminde ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) birçok kripto para şirketine dava açmıştı ve bu durum piyasalara olumsuz yansımıştı. Ancak son haftalarda bu davaların büyük çoğunluğu kripto para şirketlerinin lehine sonuçlanmaya başladı.

SEC, Coinbase ve Coinbase Global’e karşı devam eden davanın düşürülmesine karar verdi. Aynı şekilde, Kraken, Robinhood, Gemini gibi kripto para borsaları ve Consensys, OpenSea, Uniswap Labs gibi şirketler hakkında da benzer kararlar alındı.

Ayrıca, ABD’nin bazı eyaletlerinde, Bitcoin’in rezervlere dahil edilmesine yönelik tasarılar meclislere sunulmuş durumda. Bu tasarıların onaylanması halinde, eyaletlerin de Bitcoin alması mümkün olacak.