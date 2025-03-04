Bitcoin'de büyük düşüş! Son bir haftada kayıp yüzde 10'a yaklaştı...
Bitcoin, Donald Trump’ın stratejik kripto rezervi açıklamalarının ardından dalgalı seyrini sürdürüyor. Piyasada belirsizlik ve endişeler artarken yatırımcılar kripto varlıklardaki hareketliliği yakından takip ediyor.
Bitcoin, ABD Başkanı Donald Trump’ın pazar günü yaptığı "stratejik kripto rezervi" açıklamasıyla yükselişe geçerek 94 bin 503 dolara ulaştı. Ancak, plana ilişkin endişelerin artmasıyla yeniden düşüşe geçti ve güne 85 bin 992 dolar seviyesinden başladı. Gün içinde yüzde 4,12 değer kaybeden Bitcoin, 82 bin 737 dolara kadar geriledi.
KRİPTO PİYASASINDA DEĞER KAYBI SÜRÜYOR
Bitcoin, 26 Şubat’ta 88 bin 383 dolar seviyesindeyken bir haftada yüzde 9,51 değer kaybetti. Aylık kayıp oranı ise yüzde 17,65’e ulaştı. Ethereum da aynı dönemde yüzde 17,85 düşerek 2 bin 71 dolara geriledi.
TRUMP’IN AÇIKLAMALARI PİYASAYI HAREKETLENDİRDİ
Trump, Truth Social platformunda yaptığı açıklamada, Bitcoin ve Ethereum’un da dahil olacağı stratejik kripto rezervinin, ABD’yi bu alanda lider yapacağını belirtti. Başkanlık Çalışma Grubu’na, XRP, SOL ve ADA gibi kripto paraları içeren bir stratejik rezerv oluşturma talimatı verdiğini açıkladı.
Analistler, yatırımcılar arasında Trump’ın kripto rezerv planına yönelik iyimserliğin azaldığını belirterek, piyasanın belirsizlikler nedeniyle baskı altında kaldığını ifade etti. Bazı uzmanlar, olası rezerv fonlamasının kolluk kuvvetleri tarafından ele geçirilen kripto paralardan sağlanabileceğini, bunun da piyasaya yeni likidite girişi yaratmak yerine sadece varlık transferi anlamına gelebileceğini vurguladı.
En Çok Okunan Haberler
-
- İmamoğlu'ndan YÖK raporuna suç duyurusu!
- Erdoğan sürece mesafeli mi?
- 'Yapılabilecek en kötü açıklama'
- Hukuksuzluk bitti, gazetecilik beraat etti
- İktidarın 'anayasa' hesapları
- Okuyan'dan kritik değerlendirme
- Özel'den TBMM Başkanı Kurtulmuş'a 'süreç' çağrısı
- Çakarlı cipin sahibi ne kadar vergi ödedi
- CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'e soruşturma!
- O şartı sağlayanların aylıkları artacak!