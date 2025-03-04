Bitcoin'de büyük düşüş! Son bir haftada kayıp yüzde 10'a yaklaştı...

Yayınlanma: 04.03.2025 - 18:08

Güncelleme: 04.03.2025 - 18:09

Bitcoin, ABD Başkanı Donald Trump’ın pazar günü yaptığı "stratejik kripto rezervi" açıklamasıyla yükselişe geçerek 94 bin 503 dolara ulaştı. Ancak, plana ilişkin endişelerin artmasıyla yeniden düşüşe geçti ve güne 85 bin 992 dolar seviyesinden başladı. Gün içinde yüzde 4,12 değer kaybeden Bitcoin, 82 bin 737 dolara kadar geriledi.

KRİPTO PİYASASINDA DEĞER KAYBI SÜRÜYOR

Bitcoin, 26 Şubat’ta 88 bin 383 dolar seviyesindeyken bir haftada yüzde 9,51 değer kaybetti. Aylık kayıp oranı ise yüzde 17,65’e ulaştı. Ethereum da aynı dönemde yüzde 17,85 düşerek 2 bin 71 dolara geriledi.

TRUMP’IN AÇIKLAMALARI PİYASAYI HAREKETLENDİRDİ

Trump, Truth Social platformunda yaptığı açıklamada, Bitcoin ve Ethereum’un da dahil olacağı stratejik kripto rezervinin, ABD’yi bu alanda lider yapacağını belirtti. Başkanlık Çalışma Grubu’na, XRP, SOL ve ADA gibi kripto paraları içeren bir stratejik rezerv oluşturma talimatı verdiğini açıkladı.

Analistler, yatırımcılar arasında Trump’ın kripto rezerv planına yönelik iyimserliğin azaldığını belirterek, piyasanın belirsizlikler nedeniyle baskı altında kaldığını ifade etti. Bazı uzmanlar, olası rezerv fonlamasının kolluk kuvvetleri tarafından ele geçirilen kripto paralardan sağlanabileceğini, bunun da piyasaya yeni likidite girişi yaratmak yerine sadece varlık transferi anlamına gelebileceğini vurguladı.