Beyaz Saray’dan Çin’e sert uyarı: 'Top artık Çin’in sahasında'

Yayınlanma: 16.04.2025 - 10:11

Güncelleme: 16.04.2025 - 10:11

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlediği basın brifinginde ABD ile Çin arasında süregelen gümrük vergileri gerilimine ilişkin yeni açıklamalarda bulundu.

'TOP ARTIK ÇİN’İN SAHASINDA'

Leavitt, “Top artık Çin’in sahasında. Çin’in bizimle bir anlaşma yapması gerekiyor, biz onlarla anlaşma yapmak zorunda değiliz” ifadelerini kullandı.

Çin’in, büyük bir ülke olmasının dışında diğerlerinden farklı bir yanı olmadığını savunan Leavitt, “Çin bizim sahip olduğumuz şeyi, Amerikan tüketicisini istiyor; bir başka deyişle bizim paramıza ihtiyaçları var. Başkan Trump, Çin ile bir anlaşmaya açık olduğunu ifade etti ancak Çin’in ABD ile bir anlaşma yapması gerekiyor” şeklinde konuştu.

Gümrük ve ticaret anlaşmaları konusunda birçok ülkeyle görüşmelerin sürdüğünü aktaran Leavitt, “Yakın zamanda bazı ülkelerle gümrük tarife anlaşmalarımızı açıklayacağız” dedi.

Bazı otomobil parçalarının ihracatında vergi muafiyeti uygulanabileceği yönündeki haberler üzerine Leavitt, Donald Trump’ın bu müzakerelerde esnek bir tutuma sahip olduğunu belirterek, adil olması koşuluyla her ülkeyle anlaşma yapılabileceğini ifade etti.

ABD-ÇİN ARASINDA TİCARET GERİLİMİ SÜRÜYOR

ABD’nin tarife artışlarına ilk tepki gösteren ülke Çin olmuş, aynı oranda karşılık vermişti. Yaşanan karşılıklı restleşmelerin ardından ABD, Çin’den yapılan ithalatta gümrük vergisini yüzde 145’e kadar çıkarırken; Çin de ABD ürünlerine yönelik tarifeleri yüzde 125’e kadar yükseltmişti.

Washington yönetimi, diğer ülkelerle olan karşılıklı tarifeleri 90 gün erteleme kararı alırken; Çin’e uygulanan vergiler ise yürürlüğe girmişti.

Daha sonra Trump, akıllı telefonlar, dizüstü bilgisayarlar, sabit diskler, bilgisayar işlemcileri ve çipler gibi bazı teknoloji ürünlerinin ek vergilerden muaf tutulacağını açıklamıştı.