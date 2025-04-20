Beymen, Vakko, Sarar, D'S Damat, Boyner, Network ve daha nicesi... Bakanlık affetmedi: Türkiye'nin giyim devlerine 'indirim hilesi' cezası!

Yayınlanma: 20.04.2025 - 16:01

Güncelleme: 20.04.2025 - 16:01

Ticaret Bakanlığı, indirim kampanyalarının gerçeği yansıtmadığı gerekçesiyle Türkiye’nin önde gelen giyim markalarına ceza kesti.

Beymen, Sarar, Vakko ve Ramsey gibi dev firmalara toplamda 4,8 milyon TL idari para cezası uygulandı.

Ticaret Bakanlığı’na bağlı Reklam Kurulu, ünlü giyim markalarının mağaza ve internet sitelerinde uyguladığı indirim kampanyalarını mercek altına aldı.

“İNDİRİM” HİLESİ İFŞA OLDU

Yapılan denetimlerde, “%80’e varan indirim” gibi ifadelerin yanıltıcı olduğu ve tüketiciyi aldattığı belirlendi.

Kurulun raporuna göre, kampanya kapsamında indirimde olduğu belirtilen ürünlerin çoğunun fiyatlarının son 30 gün içinde değişmediği, yani gerçekte bir indirimin söz konusu olmadığı tespit edildi.

MİLYONLUK CEZA!

Ayrıca, reklamlarla geniş kitlelere sunuluyormuş gibi gösterilen bazı ürünlerin stok sayısının oldukça düşük olduğu da ortaya çıktı. Örneğin, büyük çaplı kampanyayla tanıtımı yapılan bir üründen sadece 11 adet stok bulunduğu anlaşıldı.

Tespitlerin ardından Beymen, Vakko, Boyner, Sarar, Network, Cacharel, D'S Damat, Ramsey gibi Türkiye'nin önde gelen giyim markalarına toplamda 4 milyon 800 bin lira idari para cezası kesildi.