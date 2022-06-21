Bıçakçıların Kurban Bayramı mesaisi başladı: Yüzde 60 zamlandı
Kurban Bayramı’na sayılı günler kala bıçakçıların mesaisi yoğunlaştı. Bıçaklara talep normal bir güne oranla üç kat arttı. Bıçakçı İlhan Alp, "Kurban bıçağı fiyatları geçen sene 150 - 180 lira civarındaydı. Bu sene fiyatlar, 180 ile 250 lira arasında değişiyor’’ dedi.
Kurban Bayramı yaklaştı, bıçakçılarda yoğunluk başladı. Kurban Bayramı öncesi kurban kesiminde kullanılacak bıçaklara talep artıyor. Kurban kesiminde kullanılacak bıçakların kaliteli çelikten ve keskin olması öneriliyor.
SADECE KURBAN KESİMİ İÇİN KULLANMIYOR
Kurban Bayramı’na az bir zaman kala işlerin yoğunlaştığını belirten Bıçakçı İlhan Alp, ’’Kurban Bayramı öncesi talep üç kat arttı. İmalat kısmında da yoğunluk var. Bu dönemde kaliteli bıçak alanlar sadece kurban kesimi için kullanmıyor. Kaliteli bıçaklar kesim sonrasında evlerde de kullanılıyor. Genelde bıçakçılarda kurbana 20 gün kala yoğunluk başlıyor. Kurban bıçağı fiyatları geçen sene 150 - 180 lira civarındaydı. Bu sene fiyatlar, 180 ile 250 lira arasında değişiyor’’ diye konuştu.
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