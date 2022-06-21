Bıçakçıların Kurban Bayramı mesaisi başladı: Yüzde 60 zamlandı

21 Haziran 2022 Salı, 00:00

Kurban Bayramı yaklaştı, bıçakçılarda yoğunluk başladı. Kurban Bayramı öncesi kurban kesiminde kullanılacak bıçaklara talep artıyor. Kurban kesiminde kullanılacak bıçakların kaliteli çelikten ve keskin olması öneriliyor.

SADECE KURBAN KESİMİ İÇİN KULLANMIYOR

Kurban Bayramı’na az bir zaman kala işlerin yoğunlaştığını belirten Bıçakçı İlhan Alp, ’’Kurban Bayramı öncesi talep üç kat arttı. İmalat kısmında da yoğunluk var. Bu dönemde kaliteli bıçak alanlar sadece kurban kesimi için kullanmıyor. Kaliteli bıçaklar kesim sonrasında evlerde de kullanılıyor. Genelde bıçakçılarda kurbana 20 gün kala yoğunluk başlıyor. Kurban bıçağı fiyatları geçen sene 150 - 180 lira civarındaydı. Bu sene fiyatlar, 180 ile 250 lira arasında değişiyor’’ diye konuştu.