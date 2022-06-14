Kurbanlık hayvanlar pazara indi: Fiyatların kilogram başına 110-120 TL

Kurban Bayramı’na yaklaşık bir ay kala Ordu’da ilk kurbanlıklar satılmaya başlandı. Fiyatların kilogram başına 110-120 TL olduğunu belirtti.

İHA
14 Haziran 2022 Salı, 00:00
Kurbanlık hayvanlar pazara indi: Fiyatların kilogram başına 110-120 TL
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Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla vatandaşlar kurbanlık telaşı yaşarken, fiyatların geçen seneye göre zamlı olduğu görüldü. Altınordu ilçesinde kurbanlık büyükbaş hayvan satışı yapan besiciler, şimdiden hayvanların satılmaya başlandığını belirterek, fiyatların kilogram başına 110-120 TL olduğunu belirtti. 

"50 BİN TL’YE SATTIĞIMIZ KURBANLIKLAR VAR"

Altınordu ilçesinde yıllardır kurbanlık hayvan satışı yapan Aydın Ergün, “Kurban satışlarımız Allah bereket versin çok güzel. Şu anda pazarlarda kilogram fiyatları 110-120 TL civarında tahmin ediliyor. 15 bin TL’den başlayıp 45 bin TL’ye kadar hayvan bulunabiliyor. Şu an bizim 50 bin TL’ye sattığımız kurbanlıklar var. Müşterilerimiz sipariş üzerine telefon açıyorlar. Şimdiye kadar yaklaşık 30 tane satış yaptık, Allah nasip ederse 100 civarında satış yapmayı planlıyoruz” dedi. 

İnsanların kurbanlık hayvan alımlarını son güne bırakmamaları gerektiğini kaydeden Ergün, “Erken alırlarsa bir günde ibadetlerini halledip bayramlarını yaparlar. Kurbanlık alırken insanlar hayvanların sağlık durumlarına ve kapak atıp atmadığına baksınlar, bildikleri ve güvendikleri yerlerden hayvanlarını alsınlar” diye konuştu. 



Kurban Bayramı Ordu zam
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