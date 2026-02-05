Bilal Erdoğan'dan ekonomi açıklaması: 'Londra'da da geçinmek zor'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan sonra partinin başına geçeceği yönündeki iddialarla son dönemde sık sık gündeme gelen Bilal Erdoğan, bu kez ekonomi ve küresel eşitsizlikler üzerine değerlendirmelerde bulundu.

'LONDRA'DA DA ZOR GEÇİNİLİYOR'

Ekonomik sıkıntıların yalnızca Türkiye’ye özgü olmadığını iddia eden Bilal Erdoğan, şehirleşme sürecine dikkat çekerek, “İnsanlar şehirlere geldiler, işte köy hayatından kurtuldular, sözüm ona. Ama şehirlerde yine zor geçiniyorlar. Yani İstanbul'da zor geçiniliyorsa, New York'ta da zor geçiniliyor, Londra'da da zor geçiniliyor” ifadelerini kullandı.

Bilal Erdoğan, gelir eşitsizliğine ilişkin değerlendirmesinde ise dijital platformlarda görülen örneklerin gerçeği tam olarak yansıtmadığını belirterek şunları söyledi:

Yani biz şimdi gençlere YouTube'da bir şey atıyorlar önlerine, adam ayda 5 bin dolar kazanıyor. ‘5 bin dolara ne yaşıyordur falan’ diyorsun. Ondan sonra bir de adama gidip mikrofon uzatsan bir dokun bin ah işit. Dolayısıyla bu eşitsizliklerin sancısı aslında gizliden gizliye büyüyor. Ve bakıyoruz savaşlar azalıyor mu?

Erdoğan Türkiye’nin geçmişte dış politikasında bağımlı bir konumda olduğunu ülkenin artık kendi kararlarını alabilen bir yapıya kavuştuğunu iddia etti. Türkiye’nin bir dönem dış baskılarla yönlendirilen ve imkânları sınırlı bir ülke olduğunu söyledi.

Ekonomik büyümeye ilişkin değerlendirmesinde ise son yıllara vurgu yapan Bilal Erdoğan, “Türkiye'nin şöyle son 100 yılını alın ekonomik durumu itibariyle, yani bütün dünya ekonomisine nazaran bir inceleyin göreceksiniz, gerçekten şu son 23 yıldaki büyüme Cumhuriyet tarihinde bırakın Osmanlı tarihinde de yok yani. Osmanlı ekonomisi de çok stabil yani, biz endüstri devrimi olduktan sonra yakalanan ekonomik büyümeleri Osmanlı devriminde yakalayamadık maalesef onları kaçırdık" ifadelerinde bulundu. Osmanlı döneminde sanayi devriminin kaçırıldığını belirten Bilal Erdoğan, bu süreçte yakalanamayan ekonomik ivmenin son yıllarda telafi edildiğini ileri sürdü.

Bilal Erdoğan, ekonomik göstergelere ilişkin olarak da “Öyle bir yakaladık ki bu 23 yıldaki ekonomik büyüklüğü ülkenin 8 kat büyüdü. Kişi başına milli gelir 6 kat büyüdü” değerlendirmesinde bulundu.