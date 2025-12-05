Bilgisayar fiyatlarına zam yolda: Ekran kartlarında dikkat çeken artış!

AMD'nin ekran kartlarına yönelik yaptığı fiyat artışı, donanım maliyetlerindeki yükselişin ardından resmiyet kazandı.

Ocak ayında yeni bir zam dalgasının daha gelebileceği belirtilirken, hem ekran kartı hem de işlemci fiyatlarındaki artışın bilgisayar maliyetlerini yukarı taşıyacağı ifade ediliyor.

Şirket, DRAM ve NAND Flash bileşenlerinde yaşanan maliyet yükselişlerini gerekçe göstererek ekran kartı fiyatlarını resmen artırdı.

Geçen hafta gündeme gelen “en az yüzde 10 zam” iddiaları, açıklanan yeni listeyle doğrulanmış oldu.

Yeni fiyatlar şöyle güncellendi:

Radeon RX 9070 XT: 599 dolardan, 619 dolara

Radeon RX 9070: 549 dolardan, 569 dolara

Radeon RX 9060 XT 16 GB: 349 dolardan, 369 dolara

Radeon RX 9060 XT 8 GB: 299 dolardan, 309 dolara

OCAK İÇİN YENİ ZAM BEKLENTİSİ

Tom’s Hardware’in sektör kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre AMD’nin fiyat artışının bununla sınırlı kalmayabileceği, ocakta ek zamların gündeme gelebileceği ifade ediliyor.

AMD’nin kısa süre önce Ryzen işlemciler için de fiyat artışına gitmesi, hem işlemci hem de ekran kartı tarafındaki zamların hazır sistem ve oyuncu bilgisayarlarının maliyetlerini ciddi ölçüde artıracağı yorumlarını güçlendirdi. Uzmanlar, yeni zamların bilgisayar fiyatlarına doğrudan yansıyacağını ve tüketicilerin 2026’da daha yüksek fiyatlarla karşılaşacağını vurguluyor.