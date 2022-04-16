BİM ayçiçeği yağını Mısır’da 25 TL’ye Türkiye’de 32,5 TL’ye satıyor

16 Nisan 2022 Cumartesi, 10:30

Türkiye’de kurulan market zinciri BİM, 2020’den bu yana Mısır’da da mağazalar açıyor. Market zincirinin Mısır’da 300 mağazası bulunuyor.

Türkiye’deki mağazalarında bulunan aynı marka ürünleri de Mısır’da satışa sunuyor.

BİM’in Türkiye’de aynı marka ile (Sole) satışa sunduğu ayçiçeği yağının litre fiyatı Mısır’da bulunan mağazalarında 28,95 Mısır Lirası'na yani 23 Türk Lirası'na satılıyor. Mısır’da satılan ayçiçeği yağı 900 ml Türkiye’deki ürün ise 1000 ml (1 Litre) olarak satılıyor. Birim fiyat olarak hesaplandığında Mısır’da satılan ürünün litre fiyatı 25 lira 30 kuruşa denk geliyor. Aynı marka ürün Türkiye’deki mağazasında ise 32,50 lira fiyatla satışa sunuluyor. Marketin Mısır’da sattığı ayçiçeği yağı Türkiye’ye göre yüzde 30 daha ucuza tüketici ile buluşuyor.

AYNI YAĞ GEÇEN SENE YÜZDE 75 DAHA UCUZDU

Resmi Gazete'de 4 Mart’ta yayımlanan kararla kanola, aspir, mısır, soya ve palm yağlarında gümrük vergisi 30 Haziran'a kadar yüzde sıfır olarak uygulanmaya başladı.



Bunun yanında Ticaret Bakanlığı, bazı tarım ürünlerinin ihracatına ilişkin tebliğde değişiklik yaptı. Tebliğle, aralarında hayvansal et ile ayçiçeği yağı ve ikamelerinin de bulunduğu bazı tarım ve hayvancılık ürünlerinin ihracatında Tarım ve Orman Bakanlığı'nca gerektiğinde dönemsel düzenlemeler yapılabilecek ürünlerin kapsamı genişletildi. Ancak fiyatlar geçen yıla göre yüzde 75 daha yüksek seyrediyor.