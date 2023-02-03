BİM hisse geri alım programı başlattı! KAP'a açıklama yaptı

BİM azami 5 milyon adet nominal hisse için geri alım programı başlattı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03 Şubat 2023 - 09:01
BİM hisse geri alım programı başlattı! KAP'a açıklama yaptı
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BİM'den dün akşam KAP'a yapılan açıklamada, geri alım için ayrılacak fonun şirket iç kaynaklarından karşılanmak üzere en fazla 750 milyon lira olarak belirlendiği belirtildi.

Açıklamaya göre, geri alım programı kararı, pay fiyatının şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması nedeniyle alındı. 



BİM hisse hisse senedi hisse satışları

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