BİM'den 'Asgari ücret' uyarısı: Enflasyonist etki yaratabilir

15 Kasım 2022 Salı, 17:30

Bloomberg HT’ye konuk olan, BİM CFO'su ve İcra Kurulu üyesi Haluk Dortluoğlu, şirketin 3. çeyrek bilançosu ve 4. çeyrek beklentileri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Dortluoğlu, şirketin 3. çeyrekte 1,91 milyar TL’lik piyasa beklentisi altında 1,78 milyar TL’lik kâr elde etmesine ilişkin yaptığı değerlendirmede, brüt kâr marjında 4. çeyreğin 3. çeyrekten daha olumlu geçmesini beklediklerini söyledi.

“BİM olarak enflasyonumuz gıda enflasyonuna paralel seyrediyor” diyen Dortluoğlu, enflasyon muhasebesine geçilmemesinin sermaye erozyonuna neden olduğunu, bu sebeple de “acilen” enflasyon muhasebesine geçilmesi gerektiğini dile getirdi.

Dortluoğlu, BİM’in orta ve yüksek gelirli gruplardan daha fazla gelir katkısı almaya başladıklarını belirttiği konuşmasında, şirketin pazar payının yüzde 17’ye çıktığını ve diğer perakende şirketlerine göre, yüksek gelirlilerden BİM’e kayışın daha fazla olduğunu söyledi. Dortluoğlu ayrıca, yüksek gelirlilerin katkısının 2023’te artmasını beklediklerini söyledi.

Asgari ücret artışı hakkında da değerlendirmede bulunan Dortluoğlu, asgari ücret artışının refahı artırırken enflasyonist bir etki yaratabileceğini söyledi.

NE OLMUŞTU?

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fahiş fiyatlara ilişkin "5 zincir market" açıklaması tartışma konusu olmuştu.

"5 zincir market var. Bunlar bütün ürünü toparlıyor. Bu 5 zincir marketin topladığı ürünle piyasalar altüst oluyor. Zincir marketlerin sınırsız uygulamalarıyla mücadelede Ticaret Bakanlığı gerekli olan her türlü tedbiri alıyor, bunlara gerekli operasyonları yapacaktır" diyen Erdoğan, "Bunlar eğer bu noktada daha adil davranırlarsa hem vatandaş uygun fiyatla ürün alabilecektir hem de üretici şu an itibarıyla kazanımını, parasını zamanında alma şansına ulaşacaktır" ifadesini kullanmıştı.

Erdoğan'ın bu açıklamasında işaret ettiği zincir marketlerin hangileri olduğu merak konusu olurken, Odatv, bu 5 marketin Mustafa Latif Topbaş'ın sahibi olduğu BİM, Yıldız Holding'e ait Şok, Sabancı'ya ait CarrefourSA, Turgay Aydın Holging'e ait A101, ve Anadolu Grubu'na ait Migros olduğunu duyurdu.