Yandaştan al haberi: Asgari ücret 2023 ne kadar olacak?
2023’te uygulanacak asgari ücret, aralık başı toplanması beklenen Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenecek.
Aralık ayı yaklaştıkça enflasyonla giderek eriyen asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı da gündem olmaya başladı.
Asgari ücretliler için en yüksek harcama kalemlerinden birini oluşturan gıdada enflasyon yüzde 90'ın üzerine çıkarken 2023'ün ücretinin ne olacağı da merak konusu.
Seçim öncesi milyonlarca yurttaşı ilgilendiren asgari ücret zammıyla ilgili ise çeşitli iddialar ortaya atılıyor.
İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesinin haberine göre, emekli ve memurlara yılbaşında yüzde 5 ila 10 arasında refah payı verilmesi, 3 bin 500 lira olan en düşük emekli maaşının da yükseltileceği belirtildi.
ASGARİ ÜCRET 2023 NE KADAR OLACAK?
Asgari ücret ile ilgili de hesaplamalar yapıldığı belirtilen haberde bu rakamın 7 bin 500- 8 bin lira aralığında olacağı iddia edildi.
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