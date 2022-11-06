Yandaştan al haberi: Asgari ücret 2023 ne kadar olacak?

cumhuriyet.com.tr
06 Kasım 2022 Pazar, 12:18
<p>2023’te uygulanacak asgari ücret, aralık başı toplanması beklenen Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenecek.</p>

2023’te uygulanacak asgari ücret, aralık başı toplanması beklenen Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenecek.

<p>Aralık ayı yaklaştıkça enflasyonla giderek eriyen asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı da gündem olmaya başladı. </p>

Aralık ayı yaklaştıkça enflasyonla giderek eriyen asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı da gündem olmaya başladı. 

<p>Asgari ücretliler için en yüksek harcama kalemlerinden birini oluşturan gıdada enflasyon yüzde 90'ın üzerine çıkarken 2023'ün ücretinin ne olacağı da merak konusu.</p>

Asgari ücretliler için en yüksek harcama kalemlerinden birini oluşturan gıdada enflasyon yüzde 90'ın üzerine çıkarken 2023'ün ücretinin ne olacağı da merak konusu.

<p>Seçim öncesi milyonlarca yurttaşı ilgilendiren asgari ücret zammıyla ilgili ise çeşitli iddialar ortaya atılıyor. </p>

Seçim öncesi milyonlarca yurttaşı ilgilendiren asgari ücret zammıyla ilgili ise çeşitli iddialar ortaya atılıyor. 

<p>İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesinin haberine göre, emekli ve memurlara yılbaşında yüzde 5 ila 10 arasında refah payı verilmesi, 3 bin 500 lira olan en düşük emekli maaşının da yükseltileceği belirtildi.</p>

İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesinin haberine göre, emekli ve memurlara yılbaşında yüzde 5 ila 10 arasında refah payı verilmesi, 3 bin 500 lira olan en düşük emekli maaşının da yükseltileceği belirtildi.

<p><strong>ASGARİ ÜCRET 2023 NE KADAR OLACAK?</strong></p> <p>Asgari ücret ile ilgili de hesaplamalar yapıldığı belirtilen haberde bu rakamın 7 bin 500- 8 bin lira aralığında olacağı iddia edildi.</p>

ASGARİ ÜCRET 2023 NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret ile ilgili de hesaplamalar yapıldığı belirtilen haberde bu rakamın 7 bin 500- 8 bin lira aralığında olacağı iddia edildi.

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