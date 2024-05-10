Bina ve araç kiralamaya, yatırım... Bakan Şimşek pazartesi açıklayacağız dedi: 'Kamuda Tasarruf Paketi'nde olması beklenenler neler?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamuda tasarruf ve tedbir paketinin pazartesi günü açıklanacağını duyurdu. İşte kamuda harcamaları aza indirmek için uygulanacak tedbirler...

İHA
Yayınlanma: 10.05.2024 - 15:41
Bina ve araç kiralamaya, yatırım... Bakan Şimşek pazartesi açıklayacağız dedi: 'Kamuda Tasarruf Paketi'nde olması beklenenler neler?
Abone Ol google-news

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulan "Kamuda Tasarruf Tedbirleri"ne ilişkin pakette yer alması beklenen detaylar belli oldu.

Erdoğan’ın kabine toplantısı sonrası açıkladığı tasarruf tedbirlerine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından geniş kapsamlı bir çalışma yapıldı.

Tasarruf paketinin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde açıklanacak. 

Hayata geçirilecek tedbirlerle birlikte 100 milyar lira tasarruf hedefleniyor. 

Tasarruf tedbirleriyle birlikte kamu kurumlarında giderlerin kalem kalem hesaplanması, harcamaların en aza indirilmesi bekleniyor.

KIRTASİYE HARCAMALARI AZALTILACAK

Zorunlu olmadıkça kamu kurum ve kuruluşlarının bina ve araç kiralamayacağı, kiralanan ek bina ve araçların ihtiyaca göre belirlenmesi tahmin ediliyor.

Yılın değişik zamanlarında farklı illerde düzenlenen tanıtım, eğitim gibi etkinliklere ara verilmesi, kırtasiye harcamalarının azaltılması ve yazışmaların dijital ortamda yapılması hedefleniyor.

YENİ YATIRIMLARA BAŞLANMAYACAK

Yüzde 65’i biten yatırımların tamamlanacağı ancak yeni yatırımlara başlanmayacağı ifade edilmesi beklenen pakette, kamu kurumlarına bağlı konuk evlerinin ve sosyal tesislerde özel kontenjanların sınırlandırılması hedefleniyor.

Ayrıca toplum ve kamu yararına olan sosyal sorumluluk projelerinin hayata geçirileceği, kamu binalarında enerji tasarrufu uygulanacağı belirtiliyor.


Mehmet Şimşek haberleri kamuda tasarruf haberleri kamu haberleri

İlgili Haberler

Bakan Mehmet Şimşek: Kamu tasarruf paketini açıklayacağız

Bakan Mehmet Şimşek: Kamu tasarruf paketini açıklayacağız
Tarihi döviz alımı yapılmıştı... Bakan Şimşek: 'Rezervlerdeki olumlu seyir devam edecek'

Tarihi döviz alımı yapılmıştı... Bakan Şimşek: 'Rezervlerdeki olumlu seyir devam edecek'
Özgür Özel’den Mehmet Şimşek’e: ‘Biraz da zenginlerle uğraş, yoksulun peşini bırak’

Özgür Özel’den Mehmet Şimşek’e: ‘Biraz da zenginlerle uğraş, yoksulun peşini bırak’
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

AKP’de seçim sonrası milletvekilleri ‘kamuda mülakat’ gündemi ile istişare toplantılarına başladı

AKP’de seçim sonrası milletvekilleri ‘kamuda mülakat’ gündemi ile istişare toplantılarına başladı
Borsa İstanbul’da gong Koton için çaldı

Borsa İstanbul’da gong Koton için çaldı
İflasın eşiğindeler... İki tekstil devi konkordato talep etti!

İflasın eşiğindeler... İki tekstil devi konkordato talep etti!
Semiha Yankı’dan genç erkeklerle evlenen kadınlara tepki: Seda Sayan…

Semiha Yankı’dan genç erkeklerle evlenen kadınlara tepki: Seda Sayan…
İktidar kamu personeli sistemini altüst etti: Bir ambulansta üç ayrı istihdam

İktidar kamu personeli sistemini altüst etti: Bir ambulansta üç ayrı istihdam
Kaçak avlanma operasyonu: Van’da 3 ton 300 kilo inci kefali ele geçirildi

Kaçak avlanma operasyonu: Van’da 3 ton 300 kilo inci kefali ele geçirildi
Son dakika haberi... Yargıtay Başkanlığı seçiminde düğüm çözülüyor: Muhsin Şentürk adaylıktan çekildi

Son dakika haberi... Yargıtay Başkanlığı seçiminde düğüm çözülüyor: Muhsin Şentürk adaylıktan çekildi
Eşiyle yatakta canlı yayın açtı! ’12 bin beğeniye…’

Eşiyle yatakta canlı yayın açtı! ’12 bin beğeniye…’