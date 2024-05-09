Tarihi döviz alımı yapılmıştı... Bakan Şimşek: 'Rezervlerdeki olumlu seyir devam edecek'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, "Azalan dış finansman ihtiyacı ve hızlanan dış kaynak girişiyle rezervlerdeki olumlu seyir devam edecek" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.05.2024 - 17:36
Tarihi döviz alımı yapılmıştı... Bakan Şimşek: 'Rezervlerdeki olumlu seyir devam edecek'
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün açıklanan haftalık para ve banka istatistiklerinin ardından sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu.

"TCMB'nin döviz pozisyonu iyileşiyor, swap hariç net rezervler nisan başından itibaren 26,7 milyar dolar arttı" şeklinde belirten Şimşek, rezervlerdeki olumlu seyrin devam edeceğini vurguladı.

Bakan Şimşek'in kullandığı ifadeler şöyle:

"TCMB'nin döviz pozisyonu iyileşiyor, swap hariç net rezervler nisan başından itibaren 26,7 milyar dolar arttı.

Programımız çalışıyor, yeniden dengelenmeyle cari açık düşüyor, makro finansal istikrar güçleniyor ve güven artıyor.

Azalan dış finansman ihtiyacı ve hızlanan dış kaynak girişiyle rezervlerdeki olumlu seyir devam edecek." 

 

Öte yandan Merkez Bankası rezervleri yaklaşık 126,9 milyar dolar oldu. Altın rezervleri ise aynı haftada 1 milyar 406 milyon dolar azalışla 59 milyar 113 milyon dolardan 57 milyar 707 milyon dolara geriledi. Banka, geçtiğimiz hafta 11 milyar dolar döviz alımı yapmıştı.



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