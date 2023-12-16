Binalarda kimlik dönemi başladı... Bakan Özhaseki ayrıntıları açıkladı
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, binaların da artık kimliği olacağını belirterek yapıların kontrolünü sağlamak amacıyla ‘Bina Kimlik Sistemi’ni hayata geçirdiklerini bildirdi. Özhaseki uygulamanın 144 bin binada başladığını söyledi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, yapıların kontrolünü sağlamak amacıyla ‘Bina Kimlik Sistemi’ni hayata geçirdi. ‘Bina Kimlik Sistemi’ ile kolon kesilmesi, kaçak kat çıkılması gibi durumların önüne geçilecek. Binaların girişlerine asılacak kare kod uygulamalarının akıllı cihazlarla okutulmasıyla yapı hakkında detaylı bilgiye kolayca erişilecek.
"KOLON KESME, KAÇAK KAT ÇIKMA GIBI DURUMLARIN ÖNÜNE GEÇECEĞIZ"
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda binaların da artık bir kimliğinin olacağını belirterek, “Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüzce yapıların kontrolünü sağlamak amacıyla 81 ilde eş zamanlı olarak uygulamaya başladığımız ve belirli periyotlarla denetleyeceğimiz ‘Bina Kimlik Sistemi’ ile kolon kesme, kaçak kat çıkma gibi durumların önüne geçeceğiz. Vatandaşlarımız, telefonlarından QR kodları okutarak o bina hakkında genel bilgi sahibi olabilecekler. Bina sakinleri ise, e- Devlet üzerinden daha detaylı bilgiye ulaşabilecekler” ifadelerini kullandı. Bakan Özhaseki, 144 bin yapıda ‘Bina Kimlik Sistemi’ne geçildiğini bildirdi.
Videoda, uygulama ile ilgili değerlendirmelerine yer verilen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı Denetim Daire Başkanı Doğan Yorulmaz ise denetim faaliyeti sona eren binalarda, ekiplerin dijital kimlik belgesini oluşturup binaya monte ettiğini anlattı. Yorulmaz, 2021'den önceki yapıların da benzer şekilde kimlik bilgilerinin oluşturulup denetime katılmasının hedeflendiğini kaydetti.
Binaların da artık bir kimliği olacak !— Mehmet Özhaseki (@mehmetozhaseki) December 16, 2023
Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüzce yapıların kontrolünü sağlamak amacıyla 81 ilde eş zamanlı olarak uygulamaya başladığımız ve belirli periyotlarla denetleyeceğimiz “Bina Kimlik Sistemi” ile;
?? Kolon kesme,
?? Kaçak kat çıkma gibi… pic.twitter.com/ALM0vroY8S
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