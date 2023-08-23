Binali Yıldırım'dan emekli maaşı açıklaması: Tarih verdi

Yayınlanma: 23.08.2023 - 10:35

Güncelleme: 23.08.2023 - 11:29

Türkiye’de yaklaşık 10 milyona yakın emekli, yüksek enflasyona karşı eriyen maaşlar nedeniyle zor günlerden geçiyor.

AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, 1 Ekim’de açılacak TBMM’de maaş zamlarıyla ilgili görüşme yapılacağını açıkladı.

İktidara yakınlığıyla bilinen A Haber'e konuk olan Binali Yıldırım, emekli maaşlarının yüksek enflasyon karşısında yetersiz kaldığını söyledi.

Binali Yıldırım, "Emekli maaşlarını 2 bin 500'den 7 bin 500'e kadar çıkarmış olsak da yüksek enflasyon karşısında yetersi kaldı. En düşük memur maaşı 2 katına çıktı, asgari ücret 11 bin 400 TL oldu. Burada en düşük emekli maaşı alan vatandaşlarımız zayıf kaldı. Benim edindiğim bilgilere göre de Meclis açılır açılmaz özellikle emekliler için 7 bin 500 TL alanlar başta olmak üzere bütün emeklilerle ilgili ciddi bir iyileştirme yapılacak" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmeleri devam eden memur ve emekli maaşları konusunda, "Memurlarımıza bu zamanlar gelirken, emeklilerimize hiçbir şeyin gelmemesi olacak bir şey değil. Onları da inşallah memnun edecek adımları atacağız" dedi.

Erdoğan, Ocak 2024 itibarıyla bilhassa dar ve sabit gelirlilere ne tür bir mesajının olacağına dair soruya "Şu anda memurlarla ilgili çalışmayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız yetkili sendikalarla sürdürüyor. Bu ay sonuna kadar da devam edecek. Nitekim birinci, ikinci, açıklamalar Bakanım tarafından yapıldı. Emeklilerle ilgili de ayrıca Bakanlığımız çalışmalarını sürdürüyor. Memurlarımıza bu zamanlar gelirken, emeklilerimize hiçbir şeyin gelmemesi olacak bir şey değil. Onları da inşallah memnun edecek adımları atacağız" şeklinde cevap verdi.

YÜZDE 25 ZAM VERİLMİŞTİ

SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerine temmuz ayında yüzde 25 zam yapılmıştı.

Memurlara yapılan 8 bin 77'lik seyyanen artış sonrası emekliler de maaşlarda iyileştirmeye yönelik talepte bulunmuştu.

En düşük emekli maaşı halen 7 bin 500 lira olarak uygulanıyor.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri her 6 ayda bir enflasyon oranı kadar zam alıyor. Memur emeklileri ise toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkına hak kazanıyor.