Binance CEO'sundan işten çıkarma haberlerine ilişkin açıklama
Kripto para borsası Binance'in, binden fazla çalışanının işine son verdiği bildirildi. Kripto para borsası Binance'in CEO'su Changpeng Zhao, işten çıkarma haberlerine ilişkin yaptığı açıklamada, medya tarafından bildirilen sayıların hepsinin yanlış olduğunu belirtti.
The Wall Street Journal'ın konuyla ilişkili kişilere dayandırdığı haberinde, ABD'de federal soruşturmalar ve düzenleyicilerin baskılarıyla mücadele eden Binance'in iş gücünü azalttığı kaydedildi.
Son haftalarda binden fazla personelin işten çıkarıldığı ifade edildi.
Devam eden sürecin Binance'in çalışanlarının 3'te 1'inden fazlasını kaybetmesine neden olabileceği aktarıldı.
Eski personel, müşteri hizmetleri çalışanlarının işten çıkarmadan ağır şekilde etkilendiğini söyledi.
Binance sözcüsünün, çalışanların işten çıkarıldığını doğruladığı ancak kaç kişinin çıkarıldığını söylemeyi reddettiği aktarıldı.
Binance'in işten çıkarmalardan önce dünya çapında 8 bin çalışanı olduğu belirtildi.
BİNANCE CEO'SUNDAN AÇIKLAMA
Binance'in Üst Yöneticisi (CEO) Changpeng Zhao, şirketin binden fazla çalışanının işine son verdiğine yönelik ABD medyasında çıkan haberlere ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Yetenek yoğunluğunu sürekli artırmaya çalıştıkları için istemsiz işten çıkarmaların olduğunu kaydeden Zhao, "Bu her şirkette olur. Medya tarafından bildirilen sayıların hepsi yanlış. İyi tarafından bakarsak, bizim hakkımızda konuşmaya karşı koyamıyorlar. Hala işe alıyoruz" ifadelerini kullandı.
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