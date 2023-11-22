Binance'de yaşanan deprem kripto borsalarını vurdu!

ABD’de, kripto para borsası Binance’e kara para aklamayı önleme ve yaptırım yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle toplam 4,3 milyar dolar ceza kesildi. Karar sonrası birkaç gündür yüklesen kripto paralar yönünü aşağı çevirdi.

İHA
Yayınlanma: 22.11.2023 - 10:56
Binance'de yaşanan deprem kripto borsalarını vurdu!
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Kripto para piyasasında uzun bir zamanın ardından oluşan olumlu hava ABD’den gelen ceza haberiyle bertaraf oldu.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Binance'in Mali Suçlarla Mücadele Birimi (FinCEN) ile yapılan anlaşma kapsamında 3,4 milyar dolar ve Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC) ile yapılan anlaşma kapsamında 968 milyon dolarlık ceza ödeyeceği bildirildi.

DÜŞÜŞ ARTARAK DEVAM EDEBİLİR

Kararın açıklanmasının ardından kripto paralarda renk kırmızıya döndü.

Ekim ayı ortasında 26 bin dolar seviyelerinde bulunan Bitcoin, 20 Kasım’a kadar 38 bin dolara kadar yükselmişti.

ABD’de enflasyon verileri, başta Bitcoin olmak üzere kripto paralarda yükseliş beklentisini destekledi.

Ancak, son gelişmelerin ardından yukarı harekete terse döndü. Bitcoin yüzde 2’yi aşan gerilemeyle karşılaştı. Bu oran kripto piyasası için düşük kabul edilse de yatırımcıların yeniden endişeye girmesi sonucuyla düşüş oranlarının artacağı bekleniyor.

Önde gelen kripto para birimlerindeki gerilemelere bakılırsa son 24 saatte Ethereum yüzde 0,68, Avax yüzde 3, Matic yüzde 5,7, Gala yüzde 8 düşüş kaydetti.

SUÇLAMALARI KABUL ETTİ

ABD Adalet Bakanı Merrick Garland da Binance'in söz konusu ihlalleri kasten gerçekleştirdiğini kabul ettiğini söyleyerek Binance'in ödeyeceği yaklaşık 4,3 milyar doların bugüne kadar verilen en büyük cezalardan biri olduğunu belirtti. 


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