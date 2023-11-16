Kripto piyasasında son durum: Bitcoin’den güçlü tepki yükselişi

Yayınlanma: 16.11.2023 - 14:14

Güncelleme: 16.11.2023 - 14:14

Salı günü ABD enflasyon verisinin beklenenden olumlu gelmesinin ardından piyasada ağırlıkta bulunan long işlemleri tasfiye edildi ve Bitcoin 34.800 dolar seviyelerine kadar iğne attı. Daha sonra ise dün akşam saatlerinde ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu SEC, onaylanması muhtemel görülen spot Bitcoin ETF ile ilgili başvurulardan birini bir kez daha erteledi.

Dün akşam saatlerinde yapılan açıklamada SEC, Hashdex’in mevcut Bitcoin vadeli ETF’ini spot Bitcoin ETF’ine dönüştürme başvurusuna yönelik kararını önümüzdeki yıla ertelediğini duyurdu. Bir diğer kararda ise Grayscale’nin Ethereum vadeli ETF’ini de aynı şekilde önümüzdeki yıla ertelendiği bilgisi paylaşıldı. Kararlar ise piyasaya olumsuz etki etmedi. Genel olarak bu konuyla ilgili dikkatler BlackRock gibi dev yatırım şirketlerinin de dahil olduğu spot Bitcoin ETF başvurularına çevrilmiş durumda. Son zamanlarda önünde sonunda SEC’in bu kararı onaylayacağına yönelik bir görüş birliği oluşmuş durumda ve ek olarak Bloomberg analistleri de 2024’ün ilk çeyreğinde bunun onaylanacağı konusunda oldukça iyimser beklentilere sahipler.

GÜNÜN EN ÇOK YÜKSELEN KRİPTO PARALARI

Bitay Araştırma Departmanı Analisti Alper Samet Yorak'ın aktardığına göre, kısa vadede Bitcoin için 38.000 dolar bölgesi bir kez daha ara direnç noktası olarak öne çıkarken bu bölge Mayıs 2022 tarihinden bu yana Bitcoin’in ulaştığı en yüksek değer olarak da öne çıkıyor. Kripto para piyasasının toplam değeri 1,44 trilyon dolara yükselirken günlük hacim verisi ise 70 milyar dolar düzeyinde seyrediyor. Bugün makro tarafta Fed üyesi Barr konuşacak ve ABD işsizlik haklarından yararlanma başvurusu gelecek. Her ne kadar piyasaya ciddi etkisi beklenmese de yüksek bir işsizlik hakları başvurusu verisi Fed’in faiz artırım sürecini bitirdiğini teyit eden bir veri olarak öne çıkabilir.

Bu gelişmelerle güçlü bir yükseliş ile güne başlarken RNDR, QI, AVAX, AMP ve YFI yeni günün en çok yükselen kripto paraları oldular.