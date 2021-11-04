Binance'den Squid Game kripto parasındaki vurgun hakkında karar
Netflix'in ünlü dizisi Squid Game'den ilham alınarak yaratılan Squid Game kripto parasında büyük bir vurgun yaşandı. Kripto para borsası Binance, dolandırıcıların izini sürdüğünü belirtti.
Dünyanın en büyük kripto borsası Binance, "Token kazanmak için oyna" diye tanıtılan Squid Game token vurgununu araştırdığını söyledi. Binance'in, dolandırıcıları bulup adalete teslim etme kararı aldığı açıklandı.
Binance sözcüsü Barron's'a “Bu tür dolandırıcılık projeleri DeFi alanında çok yaygın hale geldi” dedi. Sözcü Binance, bu parayı geliştirenlerle bağlantılı hesapları kara listeye alıyor ve kötücül aktörleri belirlemek için blok ziciri analitiği kullanıyor" ifadelerini kullandı.
Binance yaptığı açıklamada, SQUID dolandırıcılarının, izlerini kapatmak için Tornado Cash adlı bir "gizlilik karıştırıcı" kullanıyor gibi göründüğünü söyledi. Borsa, “Güvenlik ekibimiz şu anda bu fonları izliyor” dedi.
Haberde, Tornado Cash'in geliştiricilerine ulaşılamadığı belirtildi.
-Barrons
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