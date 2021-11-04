Panama’da Squid Game temalı Cadılar Bayramı partisi kanlı bitti: 8 ölü
Panama’da Cadılar Bayramını kutlamak için Squid Game temalı bir partide 2 çete arasında çatışma çıktı. Çatışmada 8 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi de yaralandı.
Panama’nın başkenti Panama City’de 29 Eylül Cuma günü erken saatlerde, Cadılar Bayramını kutlamak için son dönemlerin popüler dizisi Squid Game’den esinlenilerek Santa Ana yakınlarındaki bir bowling salonunda parti düzenlendi.
Partide 2 çete arasında yaşanan çatışmada, 8 kişi hayatını kaybederken 7 kişi de yaralandı.
Ateş etmeye başlayan kişinin "Los Galacticos’’ adlı yerel bir çeteye üye olduğu öğrenilirken, şahıs olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan diğer 4 kişi ise kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdi. Polisin olay yerinde yaptığı araştırmalar sonrası çöp konteynırında da 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Çatışmada yaralanan 7 kişi ise hastaneye kaldırıldı.
"SALDIRIYI BAŞLATAN KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ"
Savcı Rafael Boloyes olayla ilgili yaptığı açıklamada, saldırıyı başlatan kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini, 2 kişinin gözaltına alındığını ve gözaltına alınan 2 kişiden 1’inin olayı başlatan kişinin kardeşi olduğunu açıkladı. Boloyes ayrıca hayatını kaybeden kişinin, kardeşini korumak için silahını kullandığını düşündüklerini de belirtirken, 2 çete arasında uzun süredir rekabet olduğunu da ekledi.
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