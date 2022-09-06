Binance'den üçlü sabitkoin atağı

06 Eylül 2022 Salı, 12:16

Binance, mevcut kullanıcılarının hesaplarında bulunan ve yeni hesaplardan gelecek USD Coin (USDC), Pax Dollar (USDP) ve True USD (TUSD) sabitkoinlerini Şirket'in kendi sabitkoinine dönüştürmeye başlayacağını duyurdu.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, dönüştürme işlemleri 29 Eylül'de başlayacak. Circle Internet Financial tarafından çıkarılan USDC, Tether'in ardından ikinci sıradaki sabitkoin ve piyasa değeri yaklaşık 52 milyar dolar. CoinGecko'ya göre USDC'nin dönüştürüleceği Binance'nin kendi sabitkoini BUSD'nin piyasa değeri 19.3 milyar dolar.

"AMAÇ KİDİTEYİ VE SERMAYE VERİMLİLİĞİNİ GÜÇLENDİRMEK"

Binance yaptığı açıklamada, bu dönüştürme operasyonunun amacının kullanıcılar için likiditeyi ve sermaye verimliliğini güçlendirmek olduğunu ifade etti. Binance ayrıca, USDC, USDP ve TUSD içeren tüm çiftleri ve işlemleri durduracağını, sisteminden çıkaracağını da belirtti.