BioNTech’in net kârında sert düşüş

Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in net kârı, Covid-19 aşısı satışlarının azalmasıyla bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 86 azalarak 502.2 milyon Euro'ya geriledi.

AA
Yayınlanma: 08.05.2023 - 17:44
BioNTech’in net kârında sert düşüş
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BioNTech, ocak-mart dönemine ilişkin bilançosunu açıkladı.

Buna göre, şirketin bu yılın ilk çeyreğindeki net kârı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 86 azalarak 502,2 milyon Euro’ya düştü.

BioNTech, 2022’nin ilk çeyreğinde 3,7 milyar Euro’luk kâr açıklamıştı.

Şirketin geçen yılın ilk çeyreğinde 14,24 Euro olan hisse başına net kârı da bu yılın aynı döneminde 2,05 Euro’ya indi.

BioNTech’in geliri ise bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 80 azalarak 1,3 milyar Euro’ya geriledi.

Şirket, 2022’nin ilk çeyreğinde 6,4 milyar Euro gelir elde etmişti.

AŞILARIN SATIŞINDAN DÜŞÜK GELİR

Şirketten yapılan açıklamada, finansal sonuçlardaki değişimin, şirketin dünya genelinde Covid-19 aşılarının tedarikinden ve satışından elde edilen düşük gelirinden kaynaklandığı belirtildi.

Covid-19 aşılarından elde edilen gelirin 2023’te yaklaşık 5 milyar Euro olacağının öngörüldüğü kaydedildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 5 Mayıs’ta Covid-19’un uluslararası öneme sahip bir “halk sağlığı acil durumu” olarak sona erdiğini duyurmuştu. 


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