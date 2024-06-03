Bir alkol grubuna daha zam!

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, Burgaz markasının rakı, votka ve likör ürünlerine zam yapıldığını duyurdu. Bu zamların 3 Haziran Pazartesi gününden itibaren geçerli olacağı bildirildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.06.2024 - 23:59
Bir alkol grubuna daha zam!
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Türkiye'de artan enflasyon oranları nedeniyle pek çok üründe fiyat artışları yaşanıyor. Özellikle yüksek vergilere tabi tutulan alkol ürünlerinde, maliyet artışları nedeniyle fiyatlar sürekli yükseliyor.

Son olarak, Burgaz markasına ait rakı, votka ve likör çeşitlerinde fiyat artışı gerçekleşti. Buna göre markanın 70’lik göbek rakısı 975 lira oldu.

İŞTE YENİ FİYATLAR

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, yeni fiyat listesini sosyal medya üzerinden paylaştı.


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