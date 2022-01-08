Bir banka daha kuruluyor
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), Destek Yatırım Bankası A.Ş.'ye faaliyet izni verdi.
Resmi Gazete'nin 8 Ocak 2022 tarihli sayısında, BDDK’nin Destek Yatırım Bankası A.Ş.'ye faaliyet izni verdiği duyuruldu.
300 milyon TL sermayeli 3 ortaklı Destek Yatırım Bankası'na BDDK’den onay çıktı.
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