Bir banka daha kuruluyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), Destek Yatırım Bankası A.Ş.'ye faaliyet izni verdi.

cumhuriyet.com.tr
08 Ocak 2022 Cumartesi, 09:22
Bir banka daha kuruluyor
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Resmi Gazete'nin 8 Ocak 2022 tarihli sayısında, BDDK’nin Destek Yatırım Bankası A.Ş.'ye faaliyet izni verdiği duyuruldu.

300 milyon TL sermayeli 3 ortaklı Destek Yatırım Bankası'na BDDK’den onay çıktı.


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