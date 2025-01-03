Bir bira grubuna zam: İşte yeni fiyatlar!

Sigara ve içkilere yapılan ÖTV artışının ardından ilk zam haberi geldi. TBYD Başkanı Erol Dündar, Efes grubuna zam geldiğini duyurdu.

Bir bira grubuna zam: İşte yeni fiyatlar!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.01.2025 - 18:44

Sigara ve içkide yapılan ÖTV artışının ardından alkollü içkilerde ilk zam haberi geldi.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, Efes bira grubuna zam geldiğini açıkladı.

Zamlı fiyatın yarından (4 Ocak 2025) itibari ile geçerli olacağını duyuran Dündar'ın paylaşımı şu şekilde:

ZAMLI LİSTE!

Liste şu şekilde:

Efes şişe 50 cl  83TL+2 TL

Serce 65 TL

Efes kutu 85 TL

Bremen kutu 70 TL

Bremen yüksek 95 TL

Bremen şişe 68TL+2 TL

Malt şişe 78TL +2 TL

Malt kutu 80 TL

Mini malt 50 TL

Özel seri şişe 85 TL

Özel seri kutu 85 TL

Glutensiz 105 TL

Xtra kutu 105 TL

Xtra shot 70 TL

Bomonti filtresiz 90 TL

Miller 33cl 80 TL

Miller 50cl 90 TL

Belfast şişe 88 TL

Belfast kutu 88 TL

Bud şişe 100 TL

Bud kutu 100 TL

Corona 125 TL

Becks şişe 100 TL

Becks kutu 100 TL

Amsterdam şişe 135 TL

Amsterdam kutu 135 TL

Erdinger 130 TL

Hoogarden 130 TL

Leffe 135 TL

Duvel 175 TL


Etiketler: #Amsterdam #bira #Efes

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