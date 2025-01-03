Bir bira grubuna zam: İşte yeni fiyatlar!
Sigara ve içkilere yapılan ÖTV artışının ardından ilk zam haberi geldi. TBYD Başkanı Erol Dündar, Efes grubuna zam geldiğini duyurdu.
Sigara ve içkide yapılan ÖTV artışının ardından alkollü içkilerde ilk zam haberi geldi.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, Efes bira grubuna zam geldiğini açıkladı.
Zamlı fiyatın yarından (4 Ocak 2025) itibari ile geçerli olacağını duyuran Dündar'ın paylaşımı şu şekilde:
Bira gurubu zamı başladı Efes gurubuna #ZamGeldi pic.twitter.com/hhUR0u25SX— EROL DÜNDAR () (TBYD BAŞKANI) (@DundarErol_) January 3, 2025
ZAMLI LİSTE!
Liste şu şekilde:
Efes şişe 50 cl 83TL+2 TL
Serce 65 TL
Efes kutu 85 TL
Bremen kutu 70 TL
Bremen yüksek 95 TL
Bremen şişe 68TL+2 TL
Malt şişe 78TL +2 TL
Malt kutu 80 TL
Mini malt 50 TL
Özel seri şişe 85 TL
Özel seri kutu 85 TL
Glutensiz 105 TL
Xtra kutu 105 TL
Xtra shot 70 TL
Bomonti filtresiz 90 TL
Miller 33cl 80 TL
Miller 50cl 90 TL
Belfast şişe 88 TL
Belfast kutu 88 TL
Bud şişe 100 TL
Bud kutu 100 TL
Corona 125 TL
Becks şişe 100 TL
Becks kutu 100 TL
Amsterdam şişe 135 TL
Amsterdam kutu 135 TL
Erdinger 130 TL
Hoogarden 130 TL
Leffe 135 TL
Duvel 175 TL
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