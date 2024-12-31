Tartıştığı kayınbiraderini silahla öldürdü
Kayseri'de İran uyruklu M.G. (40) tartıştığı kayınbiraderi Rasoul Gholamaıan'ı (31) tabancayla vurarak öldürdü.
Olay, 27 Aralık'ta Melikgazi ilçesi Alparslan Mahallesi'nde bulunan bir evde meydana geldi. M.G. ile kayınbiraderi Rasoul Gholamaıan arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Kısa sürede büyüyen tartışmada M.G., Rasoul Gholamaıan'a tabancayla ateş etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin kontrolünde Gholamaıan'ın hayatını kaybettiğini belirlendi. M.G., polis tarafından gözaltına alındı.
Rasoul Gholamaıan'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından İran'a gönderildi.
Gözaltına alınan M.G. ise emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine konuldu.
Etiketler: #Kayseri #kayınbirader #silah
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