Tartıştığı kayınbiraderini silahla öldürdü

Yayınlanma: 31.12.2024 - 17:22

Güncelleme: 31.12.2024 - 17:22

Olay, 27 Aralık'ta Melikgazi ilçesi Alparslan Mahallesi'nde bulunan bir evde meydana geldi. M.G. ile kayınbiraderi Rasoul Gholamaıan arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışmada M.G., Rasoul Gholamaıan'a tabancayla ateş etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin kontrolünde Gholamaıan'ın hayatını kaybettiğini belirlendi. M.G., polis tarafından gözaltına alındı.

Rasoul Gholamaıan'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından İran'a gönderildi.

Gözaltına alınan M.G. ise emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine konuldu.