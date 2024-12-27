Erdoğan'dan yurttaşlara: Biraz daha sabır, biraz daha metanet, biraz daha gayret istiyoruz'

Yayınlanma: 27.12.2024 - 17:14

Güncelleme: 27.12.2024 - 17:14

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Balıkesir 8. Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Burada bir konuşma yapan önemli Erdoğan'ın hedefinde yine başta CHP olmak üzere muhalefet vardı.

Balıkesir Karesi'de 11 işçinin hayatını kaybettiği mühimmat fabrikasındaki patlamaya değinen Erdoğan, "Olayla ilgili adli ve idari soruşturmalar hemen başladı. Acımız büyük. Acıları tarifsiz olsa da ailelerimiz son derece metanetli davranıyorlar. Patlamanın sebeplerini ortaya çıkarmaya yönelik soruşturma, çok yönlü ve titiz bir şekilde yürütülüyor" dedi. AKP'li Cumhurbaşkanı sözlerinin devamında CHP'ye yüklenerek "Bakıyorsunuz daha cenazeler bile kalkmadan ana muhalefet partisinin genel başkanı son derece talihsiz açıklama yapıyor. Bu ahlaki ve vicdani değildir. Muhalefet Beşiktaş Gayrettepe'de ruhsatı sorunlu eğlence merkezinde can veren 29 işçinin hesabını versin. Bizi vicdan yoksunu siyasetlerine çekmeye çalışmasınlar" diye konuştu.

KILIÇDAROĞLU'NA SESLENDİ: KUSURA BAKMASIN

"Suriye'de 13 yıldır süren insani kriz ve 61 yıllık Baas zulmü sona erdi" diyen Erdoğan, CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklenip şunları söyledi:

"Bu zavallı zihniyetin siyasi belasını 'Baba oğul gibiyiz' diyerek kefil olduğu en yakınındaki isimler verdi. 'Baba oğul gibiyiz' diyenler şimdi ne oldu? Ankara'daki ofisinde ne kapısını çalan var, ne halini hatırını soran ne de ülke gündemine dair fikirlerini merak eden var. Bir köşeye atıldı ve unutuldu. Sosyal medya üzerinden bize sataşarak kendilerini hatırlatmaya çalışıyorlar. Ama ne yapsalar boş, nafile. Tarihin tozlu raflarında silinip gitmekten kurtulamayacaklar. Bay Kemal kusura bakmasın, dostları tarafından atıldığı o kuyudan kendisini biz bile kurtaramayız. Sırtına yediği o paslı hançeri biz bile çıkaramayız."

YEREL SEÇİM YENİLGİSİ İÇİN 'YOL KAZASI' DEDİ

Erdoğan, Balıkesir'in de CHP tarafından kazanıldığı 31 Mart yerel seçimlerindeki yenilgi için ise "yol kazası" dedi:

"Her ne kadar son mahalli seçimlerde Balıkesir'imizin de aralarında yer aldığı kimi şehirlerde arzu ettiğimiz neticeleri alamasak da bunu bir yok kazası olarak kabul ediyoruz. İnşallah partimiz ve ittifakımız daha uzun yıllar süresince hem Cumhurbaşkanlığında hem Mecliste hem de belediyelerde iktidar olmayı sürdürecektir.

'SABIR' VE 'GAYRET' İSTEDİ

AKP'li Cumhurbaşkanı konuşmasında, süreklilik kazanan hayat pahalılığı ve derinleşen yoksullukla birlikte asgari ücrete yapılan son derece düşük kalan zama karşı tepkiler devam ederken "sabır" ve "gayret" mesajı vermekten geri durmadı. Erdoğan, "Toplumları çökertmenin, bireyleri hayata küstürmenin, insanları birbirine düşürmenin yolu onları gerçek dünyadan koparıp sahte bir evrene hapsetmekten geçiyor. Halbuki bizim inancımızda umutsuzluk küfürle eşdeğer görülmüştür. Umutlu olmak için yeteri kadar sebebimiz, yeteri kadar malzememiz, yeteri kadar birikimimiz var. Vatandaşlarımızdan biraz daha sabır, biraz daha metanet, biraz daha gayret istiyoruz. Bize destek veren, bize dua eden her bir vatandaşıma teşekkür ediyorum" dedi.



