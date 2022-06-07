Bir devir kapandı: Doblo’nun yeni modeli İspanya’da üretilecek

07 Haziran 2022 Salı, 11:27

Tofaş'ın 2000'li yılların başında üretime aldığı hafif ticari araç Doblo, şirketin ihracat ağırlıklı bir üreticiye dönmesine katkıda bulunmuştu. Doblo'nun üretiminin bu yıl sonunda sona ermesi planlanırken, yeni modelin Tofaş tarafından üretilip üretilmeyeceği Stellantis tarafından değerlendiriliyordu.

Stellantis tarafından dün yapılan açıklamaya göre hem elektrik hem de akaryakıt motorlu tahrik sistemine sahip olacak yeni Doblo, şirketin İspanya'daki Vigo fabrikasında üretilecek.

Tofaş tarafından dün akşam yapılan açıklamada Doblo'nun üretiminin 2023 sonuna kadar uzatılması ve Doblo'nun yerini alacak ürünler için değerlendirmelerin devam ettiği belirtildi.

Ancak Tofaş'ın açıklamasına göre Doblo'nun üretimi uzatılsa bile ihraç pazarları arasında Tofaş'ın ana ihracat pazarı Avrupa ülkeleri yer almayacak. Doblo'nun üretimi iç pazar ve Ortadoğu, Afrika ve Kuzey Amerika pazarı için devam edecek.

Doblo geçen yıl sonu itibarıyla 77,520 adet ile Tofaş'ın üretiminin üçte birini oluşturuyordu. Tofaş Doblo'nun yanı sıra binek model Egea ve daha ufak bir hafif ticari araç platformu olan MCV'yi üretiyor.