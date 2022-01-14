Özgür Aybaş duyurdu, Tekel bayileri artık satmayacak

14 Ocak 2022 Cuma, 19:17

Yılbaşında zamlı tarifeler yürürlüğe girmesiyle birlikte, güvence bedelinde sanayi ve ticarethane için kilovatsaat başı elektrik bedellerinde büyük artış gerçekleşti. Buna göre, birim bedeli 129,6 lira, mesken için 45,6 lira, şehit aileleri ve muharip gaziler için 22,8 lira, tarımsal sulama, aydınlatma ve diğer abone grubu için 61,5 liraya yükseldi.

Tekel bayilerin elektrik harcamalarının en önemli kalemi olan ürün dolapları da, pek çok esnafın faturalarını endişe edici bir seviyeye gelmesine sebep oldu. Yüksek elektrik faturalarını karşılayamamaktan endişe eden tekel firmalarından yeni bir karar geldi.

"DOLAPLARI GERİ GÖNDERİYORUZ"

Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, zamlar nedeniyle destek vermeyen firmaların dolaplarını kaldıracaklarını söyledi. Aybaş, "Ülke genelinde Bakkalar ve Bayiler olarak dondurma ürünleri satmama kararı aldık. Dolapları geri gönderiyoruz. Diğer Pazarın lideri firmaları Efes, Tuborg, Cola, Pepsi görüşmelerimiz olacak destek veren firmaların dolapları kalacak" dedi.

ON BİNLERCE TEKEL BAYİ KEPENK İNDİRMİŞTİ

Yeni yıl ile birlikte gelen rekor zamlara alkol ve tütün ürünleri için ödenen Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammı da eklendi. Ardından, Türkiye genelinde sayıları 60 bini bulan tekel bayilerin büyük kısmı Türkiye Tekel Bayiler Platformu'nun kepenk kapatma eylemine katılım sağladı.

Alkol ve sigaraya yapılan zamların tekel bayi esnafına yansıması sert olurken esnaflar sektörün ana gemisi olan firmalardan destek talep etmişti. Öte yandan alkol ve sigaraya yapılan zamların yaşam tarzına müdahale olduğu iddiaları da esnaflar tarafından yeniden gündeme getirildi.