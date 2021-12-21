Tekel Bayiiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş bir ürüne daha gelen zammı açıkladı
Tekel Bayiiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, kola ürünlerine gelen zammı açıkladı.
Dolar ve eurodaki hareketlilik gıda sektöründeki fiyat artışını etkilemeye devam ediyor.
Tekel Bayiiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından kolaya gelen büyük zammı açıkladı.
2,5 litre kolanın 15 TL olduğunu duyuran Aybaş şu paylaşımı yaptı:
Cola fiyatlarına büyük zam geldi kutu kola 7 TL / 2,5 litre Cola 15 TL pic.twitter.com/S5kAtPZaZm— Özgür Aybaş Tekel Bayii (@AybasOzgur) December 21, 2021
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