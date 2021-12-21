Tekel Bayiiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş bir ürüne daha gelen zammı açıkladı

Tekel Bayiiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, kola ürünlerine gelen zammı açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
21 Aralık 2021 Salı, 11:13
Tekel Bayiiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş bir ürüne daha gelen zammı açıkladı
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Dolar ve eurodaki hareketlilik gıda sektöründeki fiyat artışını etkilemeye devam ediyor. 

Tekel Bayiiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından kolaya gelen büyük zammı açıkladı.

2,5 litre kolanın 15 TL olduğunu duyuran Aybaş şu paylaşımı yaptı:


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