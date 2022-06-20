GittiGidiyor kapanıyor: Kullanıcı hesapları ne olacak, çalışanlar için ne karar verildi?

20 Haziran 2022 Pazartesi, 11:52

ABD'li e-pazaryeri işletmcisi eBay, 2011 yılında çoğunluk hissesini satın aldığı GittiGidiyor'un Türkiye faaliyetlerine son vereceğini açıkladı. eBay'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, GittiGidiyor, 18 Temmuz tarihi itibariyle yeni sipariş almayacak. Kullanıcılar 5 Eylül'e kadar hesaplarına erişebilecek.

ÇALIŞANLARLA BU HAFTA GÖRÜŞME YAPILACAK

Yüzlerce çalışanı olan, dev e-ticaret platformunun kapanma kararının ardından çalışanların durumunun ne olacağı soru akıllara geldi. Cumhuriyet.com.tr'nin edindiği bilgiye göre; müşteri hizmetleri dışındaki şirket çalışanları 31 Temmuz'a dek çalışmalarını sürdürecek.

Çalışanların kıdem ve tazminat gibi hakları ise bu hafta içerisinde yapılacak birebir görüşmelerde hesaplanıp ödenecek.

ŞİRKET AÇIKLAMA YAPTI

Öte yandan GittiGidiyor'dan kapanma sürecine ilişkin açıklama geldi. "Bugün veda zamanı" denilen açıklamada, 30 Eylül tarihinden sonra kullanıcı hesaplarına erişim olmayacağı ifade edildi.

GİTTİGİDİYOR EBAY TARAFINDAN TAMAMEN SATIN ALINMIŞTI

GittiGidiyor.com, alıcılarla satıcıları buluşturan bir e-ticaret sitesi yaratmak üzere yola çıkan Serkan Borançılı, Burak Divanlıoğlu ve Tolga Kabataş tarafından kuruldu.

2011 yılından bu yana bir eBay şirketi olan GittiGidiyor, artık tam anlamıyla bir eBay şirketi. Ticaret sicil kayıtlarına göre iLab Ventures’in kalan yüzde 7 oranında hissesi de eBay tarafından satın alınmış durumda. yüzde 7 oranında hisse için eBay’in 80 Milyon TL ödediği iddia ediliyor.

Bu aşamadan sonra eBay’in GittiGidiyor hakkındaki planları oldukça merak ediliyor. Son dönemlerde Cadde, Atölye ve Blog bölümleriyle farklı ürün ve içerik türleriyle kullanıcılarına daha zengin bir içerik sunuyor.