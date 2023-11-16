Bir dönemin ünlü markası Aker Eşarp'ı TMSF satışa çıkardı

Yayınlanma: 16.11.2023 - 10:37

Güncelleme: 16.11.2023 - 10:37

Zaman gazetesinin eski genel yayın yönetmeni Ekrem Dumanlı’nın eski kayınpederi İzzet Akyar ve Behçet Akyar’a ait olan Aker Eşarp TMSF tarafından satışa çıkarıldı. Bir dönemin ünlü markası Aker Eşarp 2000’li yılların başından sonra yoluna büyüyerek devam etti.

2017'DE KAYYUM ATANMIŞTI



10 Haber'den Masum Gök'ün aktardığına göre Aker Eşarp için kötü gidişat 15 Temmuz’dan sonra başladı. Şirketin sahibi Behçet Akyar ve İzzet Akyar hakkında FETÖ davaları açıldı ve malvarlıklarına el kondu. 2017 yılında Akyar’ların el konan malvarlıklarından biri de Aker Eşarp’tı. 2017 yılından bu yana şirketi kayyumlar idare ediyordu. TMSF 27 Ekim’de şirketi satışa çıkardı ve şirketin değerini 860 milyon lira olarak belirledi.

MAHKEME TALEPLERİ REDDETTİ

Şirketin ortaklarından Behçet Akyar hakkında İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Aker Eşrap’ın satışı da gündeme geldi. Akyar’ın avukatı müvekkilleri hakkında yargılamanın devam ettiğini gerekçe gösterek satışın durdurulmasını veya şirketle ilgili detaylı bilgilerin mahkemeye sunulmasını talep etti. Mahkeme avukatın taleplerini reddetti.

Behçet Akyar Fethullah Gülen’e yakın isimlerden biriydi. Fethullah Gülen’in 1986 yılında Isparta’da gözaltına alındığı sırada Naci Tosun, Nuri Muhammed Sungur, Tabip Üsteğmen Mustafa Sarsılmaz, Nevzat Ayvacı, Harun Tokak, Ahmet Kara, Gürbüz Dönmez, Mustafa Başarı, Murat Kırımkan ve Barbaros Kocakurt ile birlikte Behçet Akyar da yanında bulunuyordu.