TMSF ve Savunma Sanayii Başkanlığı’na yeni atama

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) üyeliklerine iki atama Resmi Gazete'de yayınlandı. Savunma Sanayii Başkanlığı’na ise başkan yardımcıları atandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.06.2023 - 10:15
TMSF ve Savunma Sanayii Başkanlığı’na yeni atama
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AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarına göre, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu üyeliklerine Çiğdem Uçar ve Şeref Safa atandı.

Savunma Sanayii Başkanlığı’nda başkan yardımcılıklarına Hüseyin Avşar, Hakan Karataş, İhsan Kaya, Gökhan Uçar, ve Mustafa Murat Şeker getirildi.


Resmi Gazete TMSF Atama atama kararı

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