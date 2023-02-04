Bir emekçi hariç toplu sözleşme!

Yayınlanma: 04 Şubat 2023 - 04:00

Güncelleme: 04 Şubat 2023 - 04:48

Mersin Üniversitesi (MÜ) ile Öz Büro-İş Sendikası arasında imzalanan toplu iş sözleşmesine (TİS), önceki dönem sözleşmeden doğan denge ödeneği ödenmediği için dava açanlara (21 kişi), mahkeme bitene kadar yeni ödeme yapılmayacağına ilişkin bir madde eklendi.

Böylece sözleşmenin bu maddesi dava açan ve hakkını aramaya devam eden Taliha Ebru Keskin için konmuş hale dönüştü.

Önceki sözleşmeyi Tez Koopİş Sendikası imzalamış, denge ödeneği kapsamında brüt 49 bin 607 liralık hak oluşmuştu. Ancak MÜ Rektörlüğü bunu ödememiş, sonrasında ise yetki Öz Büro-İş’e geçmişti.