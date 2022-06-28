Bir günlük yakıtları kaldı: Sri Lanka'da yakıt satışları durduruldu

28 Haziran 2022 Salı, 09:56

Ülkede 1 günlük yakıtın kaldığı bildirilirken, yakıt yasağının 10 Temmuz'a kadar süreceği bildirildi. Sri Lanka Hükümet Sözcüsü Bandula Gunewardena, Sri Lanka'nın tarihinde hiç bu kadar şiddetli bir ekonomik krizle karşılaşmadığını söyleyerek, "Bu gece yarısından itibaren, sağlık sektörü gibi temel hizmetler haricindekilere yakıt satışı olmayacak. Elimizdeki küçük rezervi korumak istiyoruz" ifadesini kullandı.

Sri Lanka Başbakanı Ranil Wickremesinghe, bu ayın başlarında ülkenin gıda, yakıt ve gübre gibi temel ihtiyaç maddelerini ödemek için önümüzdeki altı ay içinde en az 5 milyar dolara ihtiyacı olduğunu söylemişti.