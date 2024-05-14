Bir ilde daha ekmeğe zam kapıda!
Balıkesir’in Edremit Ticaret Odasında, Ekmek Fiyat Tespit Komisyonu Toplantısı gerçekleşti.
Edremit’te ekmek fiyatları için komisyon toplandı.
Toplantıya Balıkesir Ticaret İl Müdürü İlhan Pehlivan, Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Alkan, Edremit Lokantacılar ve Köfteciler Odası Başkanı Aykut Dürüst, Edremit Belediyesi Zabıta Memuru Emin Deniz ve Edremit Ticaret Odası temsilcisi Servet Karaman katıldı.
Toplantıya Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin ev sahipliği yaptı. Toplantıda alınan kararların bakanlık onayından sonra açıklanması bekleniyor.
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