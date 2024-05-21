Bir ilde daha ekmeğe zam kapıda!

İzmir’de 200 gram ekmeğin fiyatının 10 lira olması yönündeki teklif, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği komisyonu tarafından Ticaret Bakanlığına sunuldu. İzmir Fırıncılar Esnaf Odası Başkanı Kemal Sırtı, “Ocak ayında olması gereken fiyatı 17 Mayıs’taki İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği toplantımızda komisyondan geçirmiş bulunmaktayız. Bakanlık onayından sonra yeni fiyatımıza geçmiş olacağız” dedi.

İHA
Yayınlanma: 21.05.2024 - 11:33
Bir ilde daha ekmeğe zam kapıda!
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İzmir’de, ekmek fiyat tarifelerinin belirlenmesi için İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği toplantısında oylama yapıldı. 

Oylama sonucunda, İzmir’de 200 gram ekmeğin 10 TL olması için hazırlanan zam tarifesi 17 Mayıs’ta Ticaret Bakanlığına iletildi. Bakanlık onayından geçmesi durumunda kentte 200 gram ekmeğin fiyatı 10 TL’den satışa sunulacak.

“ZAM, MALIYETIN ÇOK ALTINDA KALMAKTADIR”

Ekmek için sunulan yeni fiyat tarifesinin asıl sebebinin artan maliyetler olduğuna dikkat çeken İzmir Fırıncılar Esnaf Odası Başkanı Kemal Sırtı, “İzmir’de 220 gram ekmek 9 TL olarak satılmaktadır; ancak işçilik, un fiyatları, elektrik, su, maya, mazot, doğal gaz gibi artan zamlar bizi tekrar ekmek zammı kararı almaya itmiştir. Artan maliyetlerden dolayı almış olduğumuz zam, maliyetin çok çok altında kalmaktadır. Fırıncı meslektaşlarımızın yaşadığı sıkıntılar sadece maliyet artışlarıyla bitmemektedir. Fırınlarda çalışacak yetişmiş elaman bulamamak en büyük sıkıntımızdır. Vatandaşımızın sofralarına ekmek sunmak için canla başla, 7 gün 24 saat ailemizle gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz” diye konuştu.

“BAKANLIK ONAYINDAN SONRA YENİ FİYATIMIZA GEÇİŞ OLACAĞIZ”

Sırtı, şu sözlere yer verdi:

“Bu nedenle elimden gelenin daha fazlasını yapmak boynumun borcudur. Ocak ayında olması gereken fiyatı 17 Mayıs’taki İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Birliği toplantımızda komisyondan geçirmiş bulunmaktayız. Bakanlık onayından sonra yeni fiyatımıza geçmiş olacağız.”

31 Ocak 2024’te ise İzmir’de 220 gram ekmeğin fiyatı 9 lira olmuştu.


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