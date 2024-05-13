Edirne'de ekmeğe zam

Yayınlanma: 13.05.2024 - 16:45

Güncelleme: 13.05.2024 - 16:45

Edirne merkezde ekmeğin satış fiyatına zam yapıldı. 7,5 liradan satılan 210 gram ekmek, gelen zamla 10 lira oldu.

İşletmelerin artan maliyetler karşısında zam talepleri üzerine ilçelerin ardından Edirne merkezde de 7.5 TL'ye satılan ekmeğin fiyatı 10 liraya yükseltildi. Yarından itibaren fırın ve bakkallarda ekmek 10 TL'den satılmaya başlayacak.