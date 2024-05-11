3 ilçede ekmeğe zam
Edirne'de İpsala, Keşan ve Enez ilçelerinde ekmeğin fiyatı 10 liraya yükseldi.
Edirne'nin 3 ilçesinde ekmeğin satış fiyatına zam yapıldı. 7,5 liradan satılan 210 gram ekmek, gelen zamla 10 lira oldu.
İşletmelerin artan maliyetler karşısında zam talepleri üzerine İpsala, Keşan, Enez'de 7.5 TL'ye satılan ekmeğin fiyatı 10 liraya yükseltildi. İpsala, Keşan ve Enez'de fırın ve bakkallarda ekmek 10 TL'den satılmaya başladı.
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