Bir ilde daha toplu taşımaya zam geldi!

Afyonkarahisar Belediyesi, toplu ulaşım ücretlerine zam yapma kararı aldı.

AA
Yayınlanma: 02.08.2024 - 12:28
Bir ilde daha toplu taşımaya zam geldi!
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Afyonkarahisar Belediye Meclisi 1. Başkan Vekili Kemal Demirkırkan başkanlığında toplandı.

Toplantıda, şehir içi halk otobüsü toplu taşıma ücret tarifelerinin güncellenmesi ilişkin Plan ve Bütçe Komisyon raporu görüşüldü.

Görüşmelerin ardından alınan karara göre, 15 TL tam, kartlı biniş 14 TL, öğrenci kart 12 TL, abone kart dolumu 900 TL, öğrenci kart dolumu 750 TL, aktarma ücreti, 5 TL olarak oy çokluğu ile kabul edildi. 


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