Bir ilde daha toplu taşımaya zam

Sinop'ta toplu ulaşıma zam yapıldı. Buna göre kısa mesafe indi bindi ücreti 15,00 TL’den 20,00 TL’ye çıktı.

İHA
Yayınlanma: 25.07.2024 - 13:44
Bir ilde daha toplu taşımaya zam
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Sinop Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, toplu taşıma araçları şehir içi fiyat tarifesinde değişikliğe gidildiğini duyurdu. 

Yeni tarifeye göre normal ücretlerin en düşüğü olan indi bindi ücreti tam 20,00 TL, öğrenci ise 15 TL’ye çıkartıldı. 

Yeni zamlı tarife ise şu şekilde: 

İndi-bindi tam 20,00 TL öğrenci 15 TL, Korucuk-otogar-hastane-TOKİ tam 25 TL, öğrenci 20,00 TL, Sanayi-Orduköy tam 25 TL, öğrenci 20,00 TL, Akliman tam 25,00 TL, öğrenci 20,00 TL. 



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