Akaryakıt zamları nedeniyle üniversite öğrencileri evlerine dönemiyor

09 Haziran 2022 Perşembe, 11:36

Hemen her gün akaryakıta gelen zamlar nedeniyle yükselen otobüs biletleri, üniversite öğrencilerinde ‘evime nasıl döneceğim’ kaygısına neden oldu..

Sürekli artan bilet fiyatlarını karşılayamaz hale geldiklerini söyleyen üniversite öğrencileri, “Otostop veya yürüyerek dönmek dışında bir seçenek yok gibi” dedi.

CHP Efeler Gençlik Kolları Başkanı Artuğ Akosman, “Şehirlerarası ulaşım yapan otobüs firmaları akaryakıta yapılan zamları bilet fiyatlarına yansıttı. Öğrenciler fahiş bilet fiyatları ile karşılaştıkları için evime nasıl dönerim diye kara kara düşünüyor” dedi.



BAYRAM TATİLİNDE MEMLEKETLERİNE GİDEMEDİLER

Sözü gazetesinden Latif Sansür'ün haberine göre, Aydın’daki Adnan Menderes Üniversitesi'nde başta olmak üzere çeşitli illerde okuyan öğrenciler, otobüs bilet fiyatlarındaki yüksek artışlardan nedeniyle memleketlerine nasıl döneceklerini düşünüyor.

Bilet fiyatlarındaki artış nedeniyle öğrencilerin büyük bölümünün geçen nisan ayındaki bayram tatilinde memleketlerine gidemediklerini söyleyen Akosman, “Evlerine dönmek isteyen öğrenciler o günden bu yana sürekli artan bilet fiyatları ile karşılaşıyor” diye konuştu.

‘SINAVLAR BİTTİ, EVE NASIL DÖNECEĞİZ’

Akaryakıta gelen zamların tüm hızıyla sürdüğünü belirten Akosman, “Haliyle şehirlerarası ulaşım yapan firmalar da bilet fiyatlarına zamları yansıttı. Ne yazıktır ki Türkiye'nin içinde bulunduğu bu ekonomik darboğazdan en çok etkilenenler gençler ve öğrenciler oluyor” dedi.

“Bayram tatilinde memleketlerine gidemeyen üniversiteli gençler, final ve bütünleme sınavlarının bitmesiyle birlikte evlerine nasıl döneceklerinin derdine düşmüş durumdalar” diyen Akosman, şu ifadeleri kullandı:

“Gençler ekonomik sıkıntılardan dolayı evlerine dönemiyorlar! Memleketi Mardin olan bir kardeşimiz, 600 lira bilet parasını nasıl ödeyeceğim, ben memleketime nasıl geri döneceğim diye CHP Efeler Gençlik Kolları'nı arıyor. Bu AKP iktidarının ortaya çıkardığı acı tablonun sadece bir örneği.”

‘TEMEL İHTİYAÇLAR İÇİN DESTEK İSTİYORLAR’

Üniversite gençliğinin yaşadığı sorunlara çözüm bulmak, seslerini duyurmak için çaba harcadıklarını söyleyen Akosman, şöyle devam etti:

“Biz gençlik kolları olarak hangi genç arkadaşımızın derdine derman olacağımızı, nereye yetişeceğimizi bilemez hale geldik. Her gün onlarca genç, anne-baba iş, aş için, temel ihtiyaçlar için ilçe örgütümüzden destek istiyor. Üniversite okuyan birçok genç arkadaşımızın anne babası işsiz kaldı! Üniversite mezunu gençler zaten iş bulamıyor. Cami önünde dilenecek hale getirilen bu gençler memleketlerine nasıl dönecekler.”

