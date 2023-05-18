Bir işten çıkartma hamlesi daha! BT Group hazırlık yapıyor

Yayınlanma: 18.05.2023 - 12:12

Güncelleme: 18.05.2023 - 12:13

Merkezi İngiltere'de bulunan telekomünikasyon şirketi BT, 2030 yılına kadar 40 ila 55 bin arasında çalışanını işten çıkarmayı planladığını açıkladı.

Şirketin 31 Mart 2022-31 Mart 2023 finansal yılı sonuçlarına göre, BT'nin gelirleri bir önceki yıla göre yüzde 1 düşerek 20,7 milyar sterlin oldu. BT'nin vergi öncesi karı da yüzde 12 gerileyerek 1,7 milyar sterline indi.

BT, maliyetlerini azaltmak ve karını artırmak için 2028-2030 finansal yıllarında toplam çalışan sayısını 130 bin seviyesinden 75 ila 90 bin arasına çekmeyi planladığını açıkladı.

DİJİTALLEŞMENİN ARTMASIYLA DAHA AZ ÇALIŞANA İHTİYAÇ DUYULACAĞI ÖNGÖRÜSÜ

Bu, şirketin toplam çalışan sayısını 7 yıla kadar yüzde 40'ın üzerinde azaltacağı anlamına geliyor. Mart sonu itibariyle şirketin 97 bin 148 tam zamanlı çalışanı vardı ve bunların yaklaşık üçte biri Openreach ağ bölümü için çalışıyordu. Şirkette dijitalleşmenin artmasıyla daha az çalışana ihtiyaç duyulacağı öngörülüyor.

BT, bakır tabanlı ulusal ağını daha yüksek hızlı fiber bağlantılara yükseltmeyi ve daha modern altyapıyı 2026'nın sonuna kadar 25 milyon evin kullanımına sunmayı planlıyor. Bu gerçekleştirilip iç sistemlerde iyileştirilme gerçekleştirildiğinde şirketin daha az mühendise ve teknisyene ihtiyacı olacağı değerlendiriliyor.

BT Group CEO’su Philip Jansen 2020 maliyet tabanına kıyasla 2025'in sonuna kadar yılda 3 milyar sterlin (3,7 milyar dolar) tasarruf hedefleyerek kârını artırmaya çalışırken son yıllarda işgücünü sessizce küçültüyor. Şirket, 2019'dan beri daha yüksek sayıda işten çıkarmaları tartıyor.

Jansen, şirketin finansal sonuçlarına ilişkin değerlendirmesinde, makroekonomideki zorluklara karşı mücadele etmelerine rağmen son 4 yılda stratejilerine bağlı kaldıklarını belirterek, "Çalışma şeklimizi dijitalleştirmeye ve yapımızı basitleştirmeye devam ederek 2020'lerin sonunda çok daha küçük bir iş gücüne ihtiyacımız olacak ve maliyetlerimiz önemli ölçüde azalacak. Yeni BT Group, daha sade bir organizasyona sahip olacak" ifadelerini kullandı.

Vodafone da bu hafta sadeleşme stratejisi kapsamında 3 yıl içinde 11 bin kişiyi işten çıkaracağını duyurmuştu.

BT Group hissesi bu yıl şu ana kadar yüzde 32 artış gerçekleştirdi.