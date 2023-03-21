Apple'ın neden 'toplu işten çıkarma' yapmadığı açıklandı

Yayınlanma: 21 Mart 2023 - 09:49

Güncelleme: 21 Mart 2023 - 10:18

Küresel ekonomik belirsizlikler nedeniyle düşen gelirler, teknoloji dünyasının önde gelen isimlerinin toplu işten çıkarma yapmalarına neden oldu. Ancak tüm bunlar yaşanırken bir kişiyi bile işten çıkarmamaya çalışan bir marka var. O marka da Apple.

Apple CEO'su Tim Cook, bundan birkaç ay önce bir açıklama yapmış ve toplu işten çıkarma yönteminin son seçenek olacağını söylemişti. Yani Apple, toplu işten çıkarmalar yerine maliyetleri düşürme yoluna gidecekti. Peki şirket bunu nasıl yapacak?

WebTekno'nun haberine göre; deneyimli Apple analisti Mark Gurman, Apple'ın neden işten çıkarma yapmadığını ve bu süreçte ne gibi adımlar attığını en son Power On bülteninde açıkladı.

"APPLE, TOPLU İŞTEN ÇIKARMALAR İÇİN ÇOK FAZLA PARA KAZANIYOR"

Mark Gurman tarafından yapılan açıklamaya göre Apple gibi bir markanın toplu işten çıkarma kararını haklı çıkarması pek de kolay değil. Zira Gurman, şirketin çeyrekte 30 milyar dolar para kazandığını, bu rakamın diğer tüm teknoloji şirketlerinden fazla olduğunu ifade ediyor.

Ayrıca şirketin hisse senetleri, 2023'ün ilk gününden bu yana yüzde 20 civarında artış gösterdi. Gurman, tüm bunlara Apple'ın işten çıkarma yapması durumunda yapılacak yorumlar nedeniyle tedirgin olduğunu söylüyor.

Gurman'a göre Apple bünyesinde çalışan üst düzey yöneticiler, sektörde çok önemliler. Hal böyleyken bir toplu işten çıkarma yapılması, ya Apple çalışanlarının çok büyük hatalar yapmış olmaları olarak ya da küresel ekonomik göstergelerin insanların tahmin ettiğinden çok daha kötü olduğunun yorumlanmasına yol açacaktı.

İşte analiste göre Apple, tam olarak bunlar nedeniyle toplu işten çıkarma yapamadı.

APPLE, MALİYETLERİ DÜŞÜRMEK İÇİN NELER YAPTI?

Mark Gurman, Apple'ın toplu işten çıkarma yapmaktan korunmak için neler yaptığını şu şekilde açıklıyor:

İkramiye ödemeleri ertelendi.

HomePod gibi daha az önemli ürünlerin yeni modelleri ertelendi.

Bazı ekiplere ayrılar bütçeler kısıldı.

Bazı birimlerde işe alımlar durduruldu.

Boşalan pozisyonlar için yeni alımlar yapılmadı.

Ek maliyetlere yol açacak girişimlerden kaçınıldı.

Tam zamanlı olmayan çalışanlar ve taşeron firmalarla yollar ayrıldı.

Seyahat bütçeleri kısıldı. Bazı birimlerde, artık sadece hayati önem arz etmesi durumunda seyahat yapılacak.

Ofiste çalışmak zorunlu hale getirildi.

Apple satış temsilcilerinin yükleri arttı ve çalışanlar, kovulmaktan korkar hale geldiler. Ayrıca COVID-19 kaynaklı izinlerin normal izin günlerinden düşürüldü.

İşte Mark Gurman'a göre Apple, toplu işten çıkarmalar yerine bu yöntemleri uygulayarak rakiplerinden farklı bir noktada durmayı başardı.

Ancak geleceğin belirsizliğinden bahseden Gurman, toplu işten çıkarma kararının her zaman olası olduğunu belirtiyor.